Une serviette de plage «révolutionnaire»

Notre expérience

Nous avons passé notre commande à l'entreprise et avons reçu notre serviette en moins d'une semaine, tel qu'annoncé sur le site. Dès son arrivée, nous avons été charmée par la qualité du produit ainsi que par sa présentation. La pochette de transport est jolie et son petit format lui permet de se faire oublier dans les bagages, ce que nous avons grandement apprécié. Nous l'avons utilisée quelques jours à la plage, en plus de la trimballer dans notre sac à dos pendant près d'un mois, dans des conditions loin d'être optimales. La serviette a résisté au traitement qui lui a été infligé, en plus de très bien répondre à nos attentes. Elle sèche effectivement plus vite qu'une serviette conventionnelle. Sa taille est relativement bonne; on peut se coucher aisément dessus et n'avoir que les pieds qui dépassent. Quand on quitte la plage, on laisse tout le sable sur place, sans devoir procéder à la séance habituelle de secouage intense de la serviette. Le seul inconvénient que nous avons trouvé de Tesalate par rapport à une serviette conventionnelle, c'est sa texture sur la peau. D'un matériau de type chamois, elle est légèrement rude au toucher. Elle est donc confortable pour s'y étendre, mais un peu moins pour s'essuyer à la sortie de l'eau. Nous avons tout de même adopté ce nouveau produit et le recommandons sans hésitation!

La serviette Tesalate est vendue en ligne seulement, au coût de 78,75 $. La livraison internationale est gratuite. L'entreprise offre une politique de remboursement et de retour sans frais.

worldwide.tesalate.com