Formats cabine avec style

En silicone

Cet ensemble coloré et transparent de trois tubes de voyage GoToob signé Humangear, fait en silicone avec un dispositif contre les fuites, est vendu chez MEC. On peut y verser son shampoing ou son revitalisant. Les bouteilles sont solides et compressibles, fabriquées sans BPA, et sont même lavables au lave-vaisselle. Chaque bouteille a une capacité de 55 ml, un volume idéal en voyage ou en camping ! Le tout est conforme aux exigences des compagnies aériennes pour les bagages à main. (Aussi offertes en format de 37 ml chacune.)

Prix : 28 $ sur mec.ca

Formats variés

Ces quatre bouteilles antifuites en silicone d'Eagle Creak, chez Jet-Setter, sont offertes dans un sac protecteur. On y retrouve deux bouteilles de 60 ml et deux autres de 89 ml. À remplir avec son shampoing, son gel ou même sa crème solaire. L'ensemble est conforme aux normes de l'agence nationale américaine de sécurité dans les transports (TSA).

Prix : 34,99 $ sur Jet-setter.ca

Prêt-à-voler !

Pas envie ou pas le temps de remplir des bouteilles ? La marque Aveda propose des produits en format voyage pour divers soins capillaires : shampoings, revitalisants, soin pour réparer les cheveux endommagés, shampoing exfoliant, masque démêlant, masque après-soleil, etc. La marque propose même une ligne de soins en format voyage pour hommes.

Prix : À partir de 6,50 $ sur Aveda.ca