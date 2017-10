Semaine de relâche: bien préparer son congé

Cette année, les jeunes de la Montérégie, des Laurentides, des Cantons-de-l'Est, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Centre-du-Québec et de l'Outaouais seront en relâche en même temps que ceux de Québec, Montréal et Laval pendant la semaine du 5 mars. Seules quelques commissions scolaires de Lanaudière, de l'Abitibi et de la Basse-Côte-Nord seront en congé une semaine plus tôt. Mieux vaut planifiez sa relâche sans tarder.

Au chalet

Si vous songez à passer quelques jours dans un chalet pour profiter des joies de l'hiver, mieux vaut s'atteler à la tâche dès aujourd'hui. «C'est déjà commencé chez nous, confirme Cynthia René, adjointe au marketing d'Au Chalet en bois rond. On a reçu des réservations pour de longs séjours dès la fin de l'été. Pour les séjours de deux nuitées, on peut patienter jusqu'à la fin de l'automne. » Selon Mme René, les gens réservent de plus en plus rapidement pour s'assurer de pouvoir bénéficier du chalet de leur choix, celui qui convient le mieux aux besoins de leur famille. Parmi les 55 chalets offerts par l'entreprise de Sainte-Christine-d'Auvergne, dans la région de Portneuf, ce sont les habitations de petit et de moyen format qui sont réservées en premier pour la semaine de relâche, les grands chalets de 20 à 40 personnes vont davantage trouver preneur les week-ends.

À Walt Disney World

Aller visiter Mickey à Walt Disney World coûte cher pendant la relâche, et c'est encore plus vrai si on tarde à réserver. Vaut donc mieux s'y prendre dès maintenant. «C'est la période la plus achalandée avec Noël, confirme Annie Mailhiot, directrice de Voyage Club Évasion, à Boisbriand. Le choix de chambre est plus grand quand on réserve tôt, c'est d'autant plus crucial pour les familles recomposées qui cherchent des chambres pouvant loger jusqu'à six personnes.» Selon Mme Mailhiot, Disney propose aussi des offres avantageuses très tôt à l'automne, de façon à prendre le pouls de la demande pour les mois à venir. «Il n'y a pas de problème pour ceux qui n'ont pas de restrictions budgétaires, soutient Mme Mailhiot. Mais pour ceux qui veulent économiser, les promotions font une grande différence. À tel point que les gens nous demandent de les appeler dès que les promotions entrent en vigueur.»