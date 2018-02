 Un hôtel cinq étoiles ravagé par un incendie à Saint-Barthélemy 

En travaux depuis l'ouragan Irma, l'hôtel Le Christopher, dans le quartier de la Pointe Milou, devait ouvrir ses portes en grande pompe mardi, première réouverture d'un grand hôtel depuis le cyclone qui a dévasté Saint-Barthélemy et Saint-Martin le 6 septembre dernier.

Samedi en début de soirée, un feu s'est déclenché a priori à cause d'un problème électrique, dans le restaurant situé en bord de plage.

Vingt-cinq pompiers mobilisés toute la nuit ont pu éviter que l'incendie ne se propage aux chambres, mais le restaurant et une partie de la terrasse sont partis en fumée. Tout le quartier a été évacué, et le feu n'a fait aucune victime.

Une enquête de gendarmerie est en cours pour confirmer l'origine exacte du départ du feu. Depuis Irma, les problèmes électriques sont fréquents.

Les artisans avaient travaillé d'arrache-pied, malgré la pénurie de matériaux causée par des difficultés d'acheminement, pour permettre au Christopher une réouverture rapide. Dimanche matin, ils étaient déjà tous présents pour évaluer les dégâts et estimer une date d'ouverture.

La direction a décidé «d'encapsuler» le restaurant qui a brûlé, et de rouvrir le reste de l'hôtel d'ici deux mois au plus tard, afin de permettre au plus vite le retour des touristes, sur cette île qui ne vit que grâce à ses riches visiteurs.