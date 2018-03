Le célèbre marché aux poissons de Tokyo déménagera

L'emblématique marché aux poissons de Tokyo va quitter son site historique de Tsukiji le 11 octobre 2018, a tranché mercredi la gouverneure de la capitale japonaise, Yuriko Koike, mettant ainsi fin à des années de tergiversations et de scandales.

Le marché de Tsukiji est l'une des attractions touristiques majeures de Tokyo, mais ses installations sont vétustes, insalubres et non adaptées aux séismes. Par ailleurs, la mairie projette d'y installer à la place un noeud de transport et de communication d'ici les Jeux olympiques que Tokyo doit accueillir en 2020.

«Nous estimons que le calendrier nous donnera suffisamment de temps pour préparer une relocalisation en douceur», a déclaré Mme Koike à la presse.

Le marché aux poissons doit être transféré à quelques kilomètres au sud-est de son site actuel, dans le quartier de Toyosu.

Le déménagement était initialement prévu pour 2016, mais avait dû être reporté à la fois en raison des déboires du chantier de dépollution du site de Toyosu, qui accueillait précédemment une usine à gaz, et de l'opposition de certains négociants de Tsukiji, émotionnellement attachés au site actuel, malgré tous ses défauts, et des nombreux restaurateurs à proximité.

Ouvert en 1935, Tsukiji accueille chaque jour quelque 40 000 visiteurs et propose 480 sortes de poissons et fruits de mer ainsi que 270 variétés de fruits et légumes. Au total 3000 tonnes de marchandises y sont vendues quotidiennement, pour une recette d'une dizaine de millions d'euros.

Le marché couvert est surtout célèbre pour ses ventes aux enchères de thon, avant l'aube, qui se retrouve ensuite aussi bien au menu de restaurants étoilés de Tokyo que dans les rayons d'épiceries de quartier.

Tsukiji pourrait cependant rester en partie associé à l'alimentation et au commerce. En juin, Mme Koike avait indiqué que la ville étudiait plusieurs options pour réhabiliter à terme une partie du site, pour en faire par exemple un parc à thème alimentaire, ou un espace de vente et de restauration.