Le tourisme mondial en hausse de près de 4%

L'Europe reste la région du monde la plus visitée, avec 620 millions de touristes, mais le nombre de visiteurs y a moins progressé (+2%) que l'année précédente en raison des craintes liées à la sécurité dans certains pays.

En revanche, le nombre de touristes recule de 4% au Moyen-Orient, selon des données encore partielles qui doivent être prises avec précaution, a précisé l'OMT, agence des Nations Unies basée à Madrid.

Le secrétaire général Taleb Rifai s'est félicité de la «résilience» du tourisme mondial, malgré les défis posés dans plusieurs régions par les problèmes de terrorisme.

Quelque 46 millions de touristes supplémentaires ont voyagé à travers le monde en 2016, soit la septième année de croissance depuis 2009, après la crise financière mondiale.

La hausse du nombre de touristes asiatiques provient à la fois de visites à l'intérieur de la région Asie-Pacifique et à l'extérieur, explique l'OMT.

L'Asie-Pacifique est la 2e région mondiale à accueillir des touristes, avec 303 millions de personnes l'an dernier.

Les résultats européens sont «très mitigés», certaines destinations ayant «un taux de croissance à deux chiffres et d'autres un taux plat», a souligné Taleb Rifai, lors d'une conférence de presse.

Les arrivées en Europe du Nord et Europe centrale sont en nette hausse (+6% et +4%), alors qu'en Europe du Sud méditerranéenne la croissance n'est que de 1% et qu'elle stagne en Europe de l'Ouest.

Les Amériques ont enregistré une croissance de 4% du nombre de touristes, dans la moyenne mondiale. L'Amérique du Sud et centrale enregistrent la progression la plus nette (+6%).

L'Afrique rebondit après une forte chute en 2015, et enregistre une hausse de 8% du nombre de visiteurs. Mais comme pour le Moyen-Orient, les données ne sont pas complètes pour cette région.

Les chiffres précis pays par pays n'ont pas été détaillés. Ils seront publiés dans quelques semaines.

En 2015, la France s'était classée 1ère destination mondiale, suivie des États-Unis et de l'Espagne.

«Je crois que ce classement (...) restera le même pour 2016», a expliqué M. Rifai, tout en refusant de donner plus de détails.

En 2017, le tourisme mondial devrait continuer à croître de 3 à 4%, estime l'OMT.

Le tourisme représente 10% du PIB mondial, 7% du commerce international et 30% des exportations de services, selon l'OMT.

Un emploi sur 11 dans le monde provient du tourisme, si l'on tient compte des emplois directs, indirects et induits.