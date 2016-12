Noël... ailleurs!

Pour se ressourcer, parfois se changer les idées après une épreuve, les voyageurs seuls qui s'évadent pendant les Fêtes sont de plus en plus nombreux à être séduits et rassurés par des offres faites sur mesure pour eux.

Transferts prévus, grande table commune aux repas pour ceux qui le souhaitent, 5 à 7 pour socialiser... Voyages Transat, par exemple, a prévu des solutions sur mesure pour les voyageurs dans sa collection Solo, mise en place il y a deux ans et qui connaît un grand succès, notamment auprès des femmes.

L'atout clé de cette offre est «d'éviter aux gens qui voyagent seuls de payer des suppléments pour la chambre», insiste Louise Fecteau, directrice de la commercialisation pour le Québec de Voyages Transat. D'ordinaire, les hôtels font payer des suppléments pour les voyageurs qui occupent seuls une chambre pour deux personnes. Mme Fecteau estime qu'un voyageur seul peut se voir imposer un surcoût de 25 à 50 % pour son séjour par rapport à un couple.

«On leur propose des activités de socialisation pour qu'ils ne soient pas seuls pendant leurs vacances s'ils ne le souhaitent pas, ajoute Kim Petit, conseillère en voyages à Voyages Transat. Ils partent pour se vider la tête, se ressourcer et ne pas être seuls pour Noël. On a aussi souvent des demandes de femmes seules ou qui voyagent entre copines pour aller dans un hôtel où elles vont pouvoir faire du yoga, aller au spa, avoir des massages, bien manger.»