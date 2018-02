Le nombre de touristes internationaux a atteint un record en 2017 au Canada

Ces chiffres surpassent le record établi en 2002, alors qu'il y avait eu 20,1 millions de visites.

L'organisme fédéral indique que le nombre de touristes américains a augmenté de 3,1 % en 2017, pour atteindre 14,3 millions, un chiffre inégalé depuis 2005.

Quant aux touristes provenant d'outre-mer, ils étaient 6,5 millions à avoir visité le Canada en 2017, ce qui représente une hausse de 7,2 % par rapport à 2016.

Selon le rapport de Statistique Canada, le nombre de visiteurs au Canada provenant de toutes les régions du monde a augmenté en 2017, notamment en ce qui concerne les touristes originaires de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et des Caraïbes, où l'on a recensé une croissance de 26,1 pour cent. Pour l'Amérique du Sud, Statistique Canada a enregistré une hausse de 19 % comparativement à l'année précédente.

Ces augmentations font suite à la levée de l'obligation de visas pour les voyageurs provenant du Mexique, en décembre 2016. Des modifications ont aussi été apportées aux exigences de visas pour les ressortissants du Brésil, des mesures qui sont en vigueur depuis mai 2017.

En excluant les États-Unis, les voyageurs du Mexique et du Brésil représentent la plus grande part de touristes du continent américain qui viennent au Canada.

Après trois ans de déclin, le nombre de voyages d'un seul jour et avec nuitée des résidants canadiens vers les États-Unis a cru de 2,7 % en 2017, pour se situer à 42,1 millions, soit 25,1 % de moins qu'en 2013, lorsque le dollar canadien était à parité avec le dollar américain.

En 2017, la valeur moyenne du dollar canadien s'établissait à 0,77 $ US, alors que la moyenne était de 0,76 $ US un an plus tôt.