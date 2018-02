Bons plans à Naples

Pour goûter à ce que Naples a de mieux à offrir: Entre musées et pizza

Deux collections muséales se démarquent du lot: la première, située dans l'ancien domaine de Charles de Bourbon, au sommet de la colline de Capodimonte.

Là, en plus de la magnifique vue sur la ville, des oeuvres de Titien, de Bellini, de Strozi, de Brueghel et du Caravage s'y trouvent.

Au bas de cette même colline, on visite le musée archéologique national et son importante collection de mosaïques, son cabinet secret érotique et ses deux statues surdimensionnées d'Hercule et du taureau Farnèse.

Entre ces deux musées, on déambule dans les rues du quartier populaire de la Sanità et on arrête pour manger la pizza de chez Oliva, la meilleure de Naples, selon plusieurs.

On est bien d'accord!

Pizzeria Oliva da Carla e Salvatore, Via Sanità, 11/12.