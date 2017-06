Bons plans à Québec

Si vous croyez que Québec n'a plus de secrets pour vous, détrompez-vous ! La ville a bien plus à offrir qu'un décor de carte postale. Il suffit de sortir des rues bondées et de découvrir des quartiers en pleine effervescence pour retomber amoureux de la Vieille Capitale.

Pour voir la ville autrement : le parc de Cavalier-du-Moulin

À quelques mètres de l'incontournable Château Frontenac et de la foule qui se masse sur la terrasse Dufferin, un calme étonnant règne dans le parc de Cavalier-du-Moulin, situé dans le Vieux-Québec. Ce coin de verdure d'à peine 1500 m2 est une petite perle cachée, peu fréquentée, adossée au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Au XVIIe siècle, l'endroit faisait partie des fortifications françaises. Deux canons sont là pour le rappeler.

Pour une pause gourmande : Comptoir boréal

Que ce soit pour goûter les pâtisseries à l'argousier, déguster un thé du Labrador glacé ou un sorbet à l'un des étonnants parfums proposés, parmi lesquels rhubarbe et céleri ou aronie et cassis, un arrêt au Comptoir boréal s'impose. Le joli café a pignon sur rue dans la côte du Palais, à l'écart de la très courue rue Saint-Jean. Il est tenu par les chefs Arnaud Marchand et Jean-Luc Boulay. Le menu est simple, mais efficace : sandwich de saumon fumé maison, quiche aux champignons, bagnat boréal (avec un crémeux mélange à base de poisson blanc), salade et potage. Le local ne compte que quelques places assises. Idéal pour un repas sur le pouce.

42, côte du Palais, Québec

Pour un cadeau original : la librairie-boutique du pavillon Pierre-Lassonde

Le nouveau pavillon Pierre-Lassonde du Musée des beaux-arts du Québec se démarque par son architecture unique et grandiose, mais aussi par sa boutique remplie de livres d'art, de reproductions d'oeuvres et de créations d'ici. Parfait pour dénicher un souvenir hors du commun. Deux nouvelles expositions viennent d'arriver au musée : l'une présente des tableaux saisis pendant la Révolution française et l'autre regroupe des photos de Philippe Halsman. Envie de casser la croûte ? Un restaurant tenu par la chef Marie-Chantal Lepage est installé à l'entrée du pavillon.

179, Grande Allée Ouest, Québec

Pour manger une crème glacée : café de la Maison Smith

Les chaises de style bistro donnent un air parisien au café de la Maison Smith situé sur la Place-Royale. La crème glacée à la vanille trempée dans le chocolat est délicieuse et l'ambiance est toujours au rendez-vous. À compter du 30 juin, une caméra géante, oeuvre de l'artiste John Blouin, sera installée sur la place, près du café, dans le cadre du parcours estival Les passages insolites. C'est le moment d'admirer les 12 installations inusitées placées dans la ville jusqu'au 30 octobre.

23, rue Notre-Dame, Québec

Pour prendre une bière : les brasseries de la basse-ville

Pour déguster une petite mousse locale, il faut quitter les artères touristiques du Vieux-Québec et se rendre en basse-ville. Le quartier Saint-Roch foisonne de bons restaurants et les microbrasseries ne manquent pas : Korrigane, Noctam, Barberie et la nouveauté, la brasserie L'air du temps. Les habitants de Québec se donnent aussi rendez-vous un peu plus à l'ouest, dans le quartier Saint-Sauveur, à la brasserie Griendel. À l'angle des rues Saint-Vallier et des Oblats, les immenses fenêtres rendent l'endroit lumineux et convivial. Le choix de bières québécoises est vaste et leurs brassins sont délicieux.

Pour goûter la cuisine de rue de la capitale : Limoilou

Pour la première fois cet été, la cuisine de rue s'amène à Québec. La ville a autorisé sept camions à s'installer dans des endroits publics. Ce n'est pas un hasard si la majorité des lieux choisis se trouvent dans Limoilou. Ce quartier est le plus dynamique de la capitale avec ses cafés, ses boutiques et son ambiance décontractée. Il suffit d'une balade dans la 3e Avenue pour s'en convaincre. Pour prendre une bouchée en plein air, direction le Domaine Maizerets. Ce grand parc d'une superficie de 27 hectares à Limoilou est un havre de calme près de la ville. Deux camions-restaurants y passeront l'été.

