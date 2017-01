Les aubaines de la semaine

Vols

Los Angeles (Californie), États-Unis

Vol de Montréal vers Los Angeles, avec escales à Dallas (5h05) à l'aller et à Dallas (0h55) et Philadelphie (8h07) au retour. Vol assuré par American Airlines. 395,35 $ par personne, incluant taxes et autres frais. Du 5 au 13 mars 2017. Repéré sur Yulair.com via American Airlines.

Washington, États-Unis

Vol de Montréal vers Washington, avec escale à Toronto (0h49 à l'aller, 3h09 au retour). Vol assuré par Porter Airlines. 332,04 $ par personne, incluant taxes et autres frais (tarif en vigueur avant le 17 janvier à 23h59). Du 21 au 28 février 2017. Repéré sur le site officiel du transporteur.

Reykjavik, Islande

Vol direct de Montréal vers Reykjavik. Vol assuré par Wow Air. 279,98 $ par personne, incluant taxes et autres frais. Les frais de bagages ne sont pas inclus. Du 12 au 23 février 2017. Repéré sur le site officiel du transporteur.

Forfaits tout inclus, dernière minute et escapades

Santiago de Cuba, Cuba

Forfait tout inclus de sept nuits à l'hôtel Club Amigo Carisol Corales (***). Vol de Montréal assuré par Sunwing via Cayo Largo à l'aller. Du 18 au 25 janvier 2017. 625,38 $ par personne, taxes et frais inclus, en occupation double. Repéré sur Voyagesarabais.com.

Sosúa, République dominicaine

Forfait tout inclus de sept nuits au Casa Marina Reef Resort (***1/2). Vol direct de Montréal assuré par Air Transat. Du 26 janvier au 2 février 2017. 859 $ par personne, taxes et frais inclus, en occupation double (en chambre supérieure avec vue sur le jardin). Repéré sur Expedia.ca.

El Coco, Costa Rica

Forfait de sept nuits au Coco Beach Hotel (***) avec petit-déjeuner inclus. Vol direct de Montréal assuré par Air Canada. Du 24 au 31 janvier 2017. 499,50 $ par personne, taxes et frais inclus, en occupation double. Repéré sur Rabais vacances.com.

Escapades locales

Forfait Valcartier - Bora Parc à l'Auberge du littoral Hôtel et spa comprenant une nuitée dans une chambre avec lit queen (un ou deux, au choix), deux billets pour le parc aquatique intérieur Bora Parc de Valcartier, le petit-déjeuner santé, des chocolats chauds gourmands ou cafés de spécialité ainsi qu'un crédit de 20 $ pour la massothérapie. 179 $ pour deux personnes plus taxes et frais d'hébergement, basé sur un forfait en occupation double. Valide en tout temps. Repéré sur Forfaits vacances Québec.com

Veuillez noter que les prix étaient valables au moment de la publication.