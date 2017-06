Montréal 24 h

Montréal compte un certain nombre de commerces ouverts 24 heures sur 24. La ville en apparence calme et endormie est pourtant bien active pour les oiseaux de nuit. La Presse est partie à la découverte de quelques-uns de ces lieux qui ne ferment jamais l'oeil.

Ils servent des clients, offrent des services ou cuisinent pour la journée à venir. Ils côtoient les oiseaux de nuit, cette faune méconnue.

MIN LEHOUX, MAISON KINDER

Elle a fondé la garderie Maison Kinder, ouverte jour et nuit, avec son conjoint il y a trois ans. « C'était difficile de trouver une garderie avec des heures flexibles ou encore lorsqu'on a besoin d'une garderie pour quelques heures seulement, le soir et la nuit. Il n'y avait pas beaucoup d'options », explique la dame d'origine chinoise, arrivée au Canada en 2001. À cette époque, elle était mère seule, sans réseau et ne parlait pas français. Elle avait de la difficulté à se trouver une garderie pour lui permettre d'aller à des entrevues ou encore à des rendez-vous importants. « C'était avant de rencontrer mon mari, j'arrivais de Chine », raconte-t-elle.

Le service de soir et de nuit de la Maison Kinder répond aujourd'hui à ce besoin. « Nos clients, ce sont des parents qui travaillent dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration, dans le domaine de l'aviation ou encore des infirmières, des médecins, etc. »

Les enfants, âgés de 4 mois à 6 ans, viennent à la Maison Kinder pour y passer la soirée et la nuit, ou seulement quelques heures. L'établissement offre plusieurs activités durant la journée, mais c'est beaucoup plus calme en soirée. « Certains enfants dorment très tôt, explique Min Lehoux. Il y a des enfants pour qui c'est plus difficile, une première nuit sans maman. Mais ça se passe très bien. Les parents nous expliquent comment on met l'enfant au lit, chaque enfant est différent : une histoire, une doudou, la lumière, la lecture après le bain, etc. »

EVELYNE FLEURY, ACTION 500 - KARTING, PAINTBALL, LASER

« Je travaillais déjà de nuit depuis trois ans dans une station-service. Moi, c'est un rythme qui me va bien, je n'ai pas de misère à m'adapter et revenir de jour les fins de semaine », explique Evelyne Fleury, au poste de minuit à 9 h le matin. Elle accueille les amateurs de karting qui viennent faire des tours de piste alors que la majorité des gens ont la tête sur l'oreiller. Ils sont deux, un signaleur et elle, pour faire fonctionner la piste.

« Nous avons les courses à volonté de 23 h à 5 h. C'est vraiment intéressant. Il y a les bons coureurs et des gens un peu moins expérimentés. Et même lorsque les clients ne se connaissent pas, les gens s'entraident. Même si c'est plus tranquille en début de semaine, on a tout le temps au moins quatre ou cinq coureurs sur la piste », calcule la jeune femme.

Elle ne cache pas qu'il arrive, à l'occasion, que certaines personnes ne soient pas en état de conduire. Et elle insiste du même coup sur la sécurité : « On est ouverts toute la nuit, nous ne sommes pas si loin que ça du centre-ville et des bars... La sécurité prime. Celle de la personne et celle des gens autour. On est très stricts. En travaillant de nuit ici, il faut être capable de bien interagir avec les gens, mais aussi bien les structurer dans leur activité. »

ENRICO CIMINO, BOULANGERIE & PÂTISSERIE SALERNO

Son père et deux oncles ont fondé la Boulangerie Salerno en 1965. Dès son ouverture, on y accueillait les clients jour et nuit. « Comme c'est encore le cas aujourd'hui, il y avait la fabrication du pain qui se faisait le soir et la nuit. On travaillait avec la porte ouverte, les gens venaient pour acheter du pain, alors on a décidé de mettre quelqu'un au service à la clientèle pour servir la nuit », explique Enrico Cimino, qui poursuit les activités de l'entreprise familiale avec sa soeur et son père.

La nuit, le commerce est visité par des jeunes, des chauffeurs de taxi, des chauffeurs d'autobus, des policiers, des professionnels de la santé et beaucoup de clients réguliers. « On vend de tout. On fait des sandwichs, de la pizza, du café, c'est comme le jour. »

L'homme se souvient d'un Noël où il avait été décidé de fermer la boutique pour un petit congé d'une seule nuit. « La personne qui a fermé a mal barré la porte. Les clients entraient, ce n'était pas barré ! Même s'il n'y avait personne dans la boulangerie, le magasin était plein de monde et il n'y avait personne pour servir. Le locataire d'en haut nous a téléphoné pour nous en informer, les patrons sont revenus pour servir les clients et à partir de là, les patrons ont pris la décision de ne plus jamais fermer. Nous sommes toujours, toujours ouverts. En fait, je ne sais même pas où est la clé pour barrer la porte... », confie avec humour Enrico Cimino.