Dons d'ovules: une bonne fée pour Anouk

Don d'ovules: la difficile quête des Canadiennes

Au Canada, une loi interdit de rémunérer quelqu'un pour obtenir ses ovules ou ses spermatozoïdes. Un député libéral souhaite changer les choses. Explications.

754. C'est le nombre de cycles de fécondation in vitro (FIV) réalisés grâce à un don d'ovules, au Canada, en 2016, sur un total de 31 174 cycles. Le don d'ovules est donc impliqué dans environ 2,4 % des cycles de FIV faits chaque année au pays.

Pourquoi y en a-t-il si peu?

Évidemment, lorsque les femmes en ont l'option, la vaste majorité d'entre elles vont tenter de concevoir avec leurs propres ovules, répond le Dr Neal Mahutte, directeur médical du Centre de fertilité de Montréal.

«Le don d'ovules est proposé aux femmes qui ont une insuffisance ovarienne prématurée ou encore chez les femmes plus âgées - 45, 46, 47 ans», explique le Dr Mahutte.

Si le don d'ovules demeure rare au Canada, c'est également parce qu'il est «très difficile d'avoir accès aux donneuses», estime la Dre Camille Sylvestre, gynécologue-obstétricienne au CHU Sainte-Justine et à la clinique OVO et directrice de la division d'endocrinologie et d'infertilité de l'Université de Montréal.

«C'est la raison numéro un, dit la Dre Sylvestre. Et c'est relié au paiement des donneuses. Il y a bien des patientes qui auraient besoin de don d'ovules qui ne sont pas capables de trouver de donneuses.»

La loi dit non

En vigueur depuis 2004, la Loi sur la procréation assistée interdit de rémunérer un donneur de gamètes (ovules ou spermatozoïdes) ou une mère porteuse. Au Canada, la personne qui paie pour ces services commet un crime.

Les gens qui contreviendraient à cette loi risquent une amende maximale de 500 000 $ ou jusqu'à 10 ans de prison.

Les Canadiennes qui ont besoin des ovules d'une tierce personne peuvent se tourner vers les États-Unis, où il est légal de rémunérer les donneuses. Elles peuvent recevoir le traitement là-bas, ou encore faire venir des ovules congelés de cliniques américaines. Mais cela coûte cher (plus de 18 000 $) et le taux de succès de la procédure avec des ovules congelés est moins élevé, note le Dr Neal Mahutte.

Comme il n'existe pas de banque d'ovules au pays, les Canadiennes peuvent aussi tenter de trouver une donneuse altruiste - une amie, une soeur, une bonne samaritaine rencontrée sur les réseaux sociaux... Au Canada, seules les dépenses encourues par la donneuse lors des traitements peuvent être remboursées par la receveuse.

Selon la Société canadienne de fertilité et d'andrologie, pour pallier cette rareté et limiter le tourisme reproductif transfrontalier, Ottawa devrait modifier la loi et permettre une «rémunération raisonnable» des donneurs de gamètes et des mères porteuses.

La cause d'un député

Cette cause a un défenseur au sein du gouvernement libéral de Justin Trudeau: il s'agit de l'avocat Anthony Housefather, député de Mont-Royal, qui a été sensibilisé à la question par des amis avant de se lancer en politique.

«Je crois qu'on devrait arrêter la criminalisation du paiement ou d'une offre de paiement, dit-il. Il y a 25 ans, il y avait une vingtaine de banques de sperme au pays. Aujourd'hui, il y en a une et demie. Essentiellement, il y a moins de 12 donneurs de sperme au Canada. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On importe du sperme d'un autre pays [les États-Unis], où nos lois [en matière de santé] ne sont pas respectées. C'est tellement ridicule.»

«Et c'est la même chose pour les mères porteuses» et pour le don d'ovules, dit-il.

Anthony Housefather a abordé la question à plusieurs reprises devant le caucus libéral. Il a obtenu le «soutien complet du caucus féminin», indique celui qui compte parrainer un projet de loi pour décriminaliser et réglementer la rémunération des donneurs de gamètes et des mères porteuses.

Il pense le faire au printemps ou à l'automne 2018, à moins que le gouvernement ne s'en soit lui-même chargé d'ici là.

Éthique, rémunérer les donneurs?

Si elle n'a rien contre le don altruiste de gamètes, la Commission de l'éthique en science et en technologie a exprimé des réserves éthiques envers le paiement des donneurs de gamètes dans un avis sur la procréation assistée publié en 2014.

Le président de la Commission, Jocelyn Maclure, l'admet d'emblée : la question de la rémunération des donneurs de gamètes n'est pas simple. Des raisons militent tant en faveur de la rémunération (pallier le problème de rareté des gamètes) qu'en faveur de son interdiction, dit-il.

Mais une analyse des risques et des bénéfices fait cependant pencher pour le maintien du statu quo (remboursement des dépenses seulement), estime la Commission, qui rappelle que la vente des gamètes soulève la question de la non-commercialisation du corps humain.

«Si on pouvait rémunérer le don d'ovules, c'est fort possible que les femmes qui seraient tentées soient celles qui sont les plus vulnérables, soit les plus jeunes, soit les plus pauvres, souligne Jocelyn Maclure. Même si les risques pour les donneuses sont limités, il y en a quand même: c'est quand même plus invasif que le don de sperme. Et il y a toujours possibilité que, par exemple, des jeunes, plus tard, aient des regrets.»

Don d'ovules 101

Les femmes peuvent donner des ovules de façon dirigée (à une femme qu'elles connaissent) ou de façon anonyme, ce qui est très rare. «On accepte les donneuses entre 18 et 35 ans», indique la Dre Camille Sylvestre, gynécologue-obstétricienne au CHU Sainte-Justine et à la clinique OVO et directrice de la Division d'endocrinologie et d'infertilité de l'Université de Montréal. La clinique OVO procède à des vérifications génétique (maladies génétiques), infectieuse, physiologique (réserve ovarienne suffisante) et psychologique. «Il ne faut pas que la donneuse ait de désir de grossesse», précise la Dre Sylvestre. Le traitement implique la prise de médication et dure de 4 à 8 semaines. Lors de la ponction, l'équipe insère une aiguille dans le vagin de la donneuse pour retirer les ovules des follicules. Malgré l'anesthésie locale, cette procédure peut être douloureuse. Le jour même, les ovules sont fécondés en laboratoire avec le sperme du partenaire. Un embryon sera ultérieurement transféré dans l'utérus de la receveuse.