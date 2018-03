Jeunes et durs d'oreille

Écouter ses oreilles

En matière d'audition, la prévention est la seule solution. Conseils pratiques pour protéger ses oreilles et savoir reconnaître les signaux d'alarme.

Baisser le volume

Écouter de la musique à volume élevé le temps d'une chanson ne causera probablement pas de dommage. Le faire pendant des heures à plus de 85 dB est autrement plus risqué. Santé Canada recommande d'utiliser les outils comme «l'égalisateur de volume» et «l'amplificateur de basses» de son baladeur numérique ou de son téléphone intelligent. Ces outils auront pour effet de diminuer le son et d'éviter les écarts de volume. Il est aussi conseillé de limiter le volume maximal de son appareil à 60 %, voire à 50 %, de sa capacité maximale. Le système d'exploitation iOS (Apple) permet de le faire à partir des «Réglages». L'idéal est de calibrer le son de son appareil dans un endroit calme, car dans un endroit bruyant, on aura tendance à le fixer à un niveau déjà élevé. Les tests effectués à La Presse sur différents téléphones utilisant Android n'ont pas permis de bloquer le volume, bien que cela semble possible sur les Galaxy S6 de Samsung et modèles suivants. Il existe aussi des applications Android pour limiter le son.

Réduire l'exposition

Prévenir en matière d'audition, c'est aussi diminuer la durée et le nombre de situations où on est exposé à des sons forts. Les risques de dommages permanents à l'ouïe commencent après une exposition de 8 heures à 85 dB, de 45 minutes à 95 dB et de seulement 5 minutes à 105 dB, selon Santé Canada. Se retirer quelques minutes dans un endroit calme lorsqu'on assiste à un événement bruyant est une bonne habitude à prendre. Porter des bouchons de protection lors d'un concert ou quand on manipule des outils comme une tondeuse ou une scie à onglets est aussi recommandé. «Peut-être qu'il vaut mieux prendre la décision de ne pas écouter de musique dans un contexte bruyant», suggère Benoît Jutras, professeur à l'École d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal. Écouter de la musique dans le métro n'est peut-être pas l'idée du siècle...

Reconnaître les signaux d'alarme

Prendre soin de son ouïe, c'est d'abord écouter ses oreilles. Les sifflements, les bourdonnements ou l'impression d'avoir les oreilles cotonneuses indiquent un dommage dû à l'exposition au bruit. «Si on faisait un test d'audition, on verrait qu'il y a une baisse, mais elle est temporaire», dit l'audiologiste Alexis Pinsonnault-Skvarenina. Si ces symptômes ne s'atténuent pas après un repos de quelques heures, mieux vaut consulter un spécialiste, car ils peuvent signaler une atteinte plus sérieuse. Santé Canada prévient que la difficulté à suivre une conversation quand il y a des bruits de fond ou l'impression que les gens marmonnent lorsqu'ils parlent sont aussi des signes de perte auditive.

Intervenir en situation d'urgence

Une baisse d'audition subite peut se produire après une exposition à de la musique vraiment trop forte ou un bruit soudain. Dans ces cas, les gens s'en rendent compte et vont généralement consulter. «Un tympan peut avoir été perforé ou des cellules affectées. Elles peuvent encore être traitées dans les jours qui suivent avec de la cortisone. Plus tard, les cellules qui n'ont pas été traitées sont mortes. Il n'y a plus rien à faire», explique Issam Saliba, chirurgien au service ORL du CHUM. Le médecin ajoute que si une baisse auditive est installée, il faut être d'autant plus vigilant. «Une goutte peut faire déborder le vase, insiste-t-il. Il est impératif de protéger ses oreilles e faisant faire des bouchons sur mesure pour se protéger contre le bruit.»

Tester ses oreilles

Plusieurs sites offrent de tester notre ouïe, en évaluant notamment notre capacité à distinguer des paroles ou des conversations dans des enregistrements parasités par des bruits d'ambiance. Dans d'autres cas, c'est notre aisance à entendre certaines fréquences qui est mise à l'épreuve. Ces tests ne constituent pas un diagnostic. On en trouve sur les sites suivants:

> Groupe Forget: http://legroupeforget.com/testez-votre-audition/test-en-ligne/

> Amplifon: https://www.amplifon.com/web/fr/test-auditif/test-audition?gclid=EAIaIQobChMIvLfZ56Pr1gIVUTRpCh2bbQn3EAAYAiAAEgLQbvD_BwE

> Phonak: https://www.phonak.com/ca/fr/test-auditif-en-ligne.html

> Vos oreilles: http://www.vosoreilles.com/tester-audition/part1.php

> Hear It: https://www.hear-it.org/fr/Test-de-l-audition