Embonpoint: une clinique pour traiter les jeunes

«On ne récompense plus les enfants en leur offrant du chocolat ou d'aller au restaurant, dit Julie Morin, photographiée avec son conjoint Sébastien Fortier et leurs fils Alec, 10 ans et Mathieu, 12 ans. On fait plutôt une activité familiale à l'extérieur. Notre mentalité a changé.»

L'énergie retrouvée des Morin-Fortier

«Mathieu a toujours été plus grand et plus costaud que les autres, se souvient Julie Morin, la mère du garçon. Il excédait les courbes de croissance, tout le temps, tout le temps, tout le temps.»

Vers l'âge de 8 ans, Mathieu buvait beaucoup et se réveillait la nuit. «Souffrant de diabète moi-même, ces signes m'inquiétaient», dit Mme Morin.

Mathieu et sa famille - aussi formée de son jeune frère Alec et de leur père, Sébastien Fortier - ont été adressés à la Clinique 180 de Saguenay, spécialisée en obésité juvénile. Des prises de sang ont révélé que le garçon ne faisait pas de diabète, «mais qu'il était prédisposé à en faire, avec son surplus de poids», relate Mme Morin. «Pour moi, il était hors de question que je fasse vivre ça à l'un ou l'autre de mes enfants, ajoute-t-elle. On a alors décidé de se prendre en mains et de commencer nos changements de vie.»

Peur du jugement

La Dre Julie St-Pierre, fondatrice de la Clinique 180, «a été pratiquement comme un ange tombé du ciel», estime Mme Morin.

«Quand tu te présentes dans le bureau d'un médecin pour des problèmes de poids, tu as toujours peur du jugement.»

«Tu crains de te faire dire: "C'est facile, tu as juste à faire attention à ce que tu manges et à bouger". En tant que parent, tu te sens déjà coupable d'avoir mis ton enfant dans cette situation. Tu ne veux pas être culpabilisé davantage», souligne la mère de deux garçons.

L'accompagnement de la clinique a été constant, mais respectueux. «Au début, on ne veut pas brimer nos enfants dans leur vie d'enfant, fait valoir Mme Morin. Manger un dessert, pour un enfant, c'est normal. Maintenant, c'est juste qu'on choisit le moment où on en mange. C'est réservé aux occasions spéciales.»

«J'ai réduit les portions de chips, de chocolat, de bonbons», énumère Mathieu, aujourd'hui âgé de 12 ans.

«Tout ce qui est sucré ou gras, j'en mange beaucoup moins. Pareil pour le restaurant. Et je ne bois plus du tout de jus.»

Ce n'est pas trop dur? «Non, assure l'adolescent. Ce n'est pas super bon pour la santé, tout ça, et ça n'aide pas au sport.»

Finie l'intimidation à l'école

La santé de Mathieu est bien meilleure. «Avant, c'était un exploit pour lui de faire ses cours d'éducation physique à l'école, indique Mme Morin. Il n'aimait pas ça, il ne se sentait pas bien. Au primaire, des enfants l'intimidaient.»

Aujourd'hui, l'adolescent nage six heures par semaine, au sein du club de natation Les Mustangs de Chicoutimi. Sa nage préférée? «Le papillon», répond-il. «Au niveau cardiovasculaire, il est rendu très en forme, comme son frère», souligne avec fierté Mme Morin. Son conjoint et elle se sont mis au vélo, à la marche et à la course, en plus de nager. «On a beaucoup plus d'énergie pour faire nos journées», apprécie-t-elle.

La Dre St-Pierre a quitté la clinique de Saguenay pour implanter son approche à Montréal, mais Mathieu et sa famille continuent de voir sa relève deux ou trois fois l'an. «On se sent bien épaulés», souligne Mme Morin.