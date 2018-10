La danse a-t-elle une langue?

Dans les écoles de danse du Québec, le français peine à se tailler une place parmi les tubes anglophones de l'heure, propulsés par la radio commerciale et les vidéoclips. La langue d'Ariane Moffatt, de Yann Perreau et de Laurence Nerbonne traîne-t-elle la patte sur les planchers de danse? Tour de piste.

DES TOUNES, DES BEATS ET DES MOVES

Mai 2018. Le club de gymnastique Jeune Aire tient son gala annuel au Théâtre Desjardins, à LaSalle. Par dizaines, des jeunes de tous âges défilent fièrement sur la scène pour exécuter de minutieuses chorégraphies sur le thème «100 ans de musique». De Boogie Woogie Bugle Boy, des Andrew Sisters, à Toxic, de Britney Spears, les haut-parleurs renvoient une quarantaine de vers d'oreille dansants à souhait. Combien en français? Zéro.

Comment se fait-il qu'aucune pièce du répertoire francophone ne se soit faufilée dans le spectacle? «À la base, notre coordonnatrice est anglophone, et elle s'est tournée vers des classiques que les francophones et les anglophones connaissent», note Nancy Bourguet, directrice du club Jeune Aire. Elle admet que son équipe a «choisi la voie de la facilité», mais évoque la force du nombre chez «une clientèle multiculturelle».

«Si on joue du Michael Jackson, tout le monde embarque. Mais si on diffuse du Beau Dommage, on vient de perdre la moitié de la salle.»

Paroles de parents: les écoles de danse du Québec sont nombreuses à privilégier les hits anglophones. Channie Tondreau enseigne dans les milieux scolaire et récréatif. Ses 28 ans renvoient deux réalités: jeune entre les murs d'une école primaire, âgée dans un club privé. «En ce qui concerne les loisirs, les professeurs n'ont pas de formation universitaire et sont souvent très jeunes. La recherche s'arrête généralement à ce qui est cool et à ce qui, tu crois, va être stimulant pour ton groupe, des chansons entendues à la radio commerciale ou à l'émission So You Think You Can Dance, par exemple.»

Nancy Bourguet, du club Jeune Aire, tend à lui donner raison. «Nos entraîneurs ont 15, 16, 17 ou 18 ans. Pendant l'échauffement, ce sont leurs téléphones qui sont branchés aux haut-parleurs, et ce qu'ils écoutent sur YouTube...» Traduction des trois points de suspension: Ariane Moffatt, La Compagnie créole et Louise attaque font figure d'exception parmi les Beyoncé, Rihanna, The Weeknd et autres habitués de la hit-parade.

L'archipopulaire jeu vidéo Just Dance, conçu par le studio français Ubisoft Paris, illustre aussi la domination anglophone sur les tapis de danse. Sur plus de 400 chansons offertes, seulement 5 font bouger les jeunes sur les mots du Larousse, dont Baila Marcia, des Rita Mitsouko, et l'incontournable Papaoutai, de Stromae. Côté cinéma, la bande sonore de l'unique film de danse 100 % québécois, Sur le rythme (2011), ne comporte qu'une seule pièce en français, Pars, de Judith Sun.