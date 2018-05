Enfin, on sort le vélo!

Reprendre la forme

Même s'il est préférable de se préparer bien à l'avance, il n'est jamais trop tard pour se mettre en forme pour la saison du vélo. Conseils d'experts.

Le débutant

Faire une petite mise au point de son vélo avant le début de la saison, c'est bien. Mais c'est aussi une bonne idée de faire une évaluation de son état de santé.

«Ce n'est pas une mauvaise idée d'aller voir le médecin quand la personne n'est pas certaine de sa condition physique, ou encore quand elle est un peu à risque: elle est obèse, ou sédentaire, ou elle fume, note John Malois, kinésiologue et entraîneur à l'Académie cycliste du Québec. Il s'agit de voir si le médecin lui permettra d'augmenter un peu son niveau d'activité physique.»

Selon M. Malois, c'est une bonne chose de commencer à se préparer physiquement longtemps en avance. Peut-être même avant Noël.

On peut s'inscrire à des cours de spinning, on peut faire du vélo stationnaire. Mais on peut faire d'autres activités physiques, tant qu'elles sont aérobiques. «L'hiver, beaucoup de gens font du ski de fond, de la raquette, observe M. Malois. L'idée, c'est de commencer à la base, c'est de trouver des activités aérobiques qu'on aime.»

Lorsque vient enfin le temps de sortir les vélos, il faut y aller progressivement, rappelle Jacques Sennéchael, rédacteur en chef de Vélo Mag. Il faut notamment commencer en pédalant avec peu de résistance.

«Lors des premières sorties, il faut mouliner plus que nécessaire, plus que ce qu'on fait en milieu de saison. Il faut mouliner pour retrouver ce geste de tourner les jambes, un geste qui n'est pas naturel, qu'on ne fait pas en ski de fond.»

Au début, il faut choisir des sorties peu exigeantes. «Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, déclare-t-il. Il faut se donner des objectifs rationnels.»

Il estime que pour le débutant, le défi n'est pas nécessairement d'être en forme pour la saison, mais de trouver la motivation pour se mettre au vélo. «Quand on débute, on n'a pas encore entré la discipline sportive dans ses habitudes. Le plus gros effort, c'est d'inclure ça dans sa vie, dans son quotidien.»

Le cycliste intermédiaire

Les cyclistes qui aiment faire de belles grandes tournées cyclistes pendant la belle saison peuvent garder la forme pendant l'hiver en faisant du ski de fond ou en s'entraînant dans des centres de conditionnement physique ou des centres spécialisés dans l'entraînement cycliste.

John Malois, kinésiologue à l'Académie cycliste du Québec, conseille évidemment le recours à un entraîneur. «Il y a beaucoup de trucs sur l'internet, il y a des livres, mais ça ne remplacera jamais un entraîneur», affirme-t-il. Il évalue la personne au début, il peut lui faire un programme adapté selon cette évaluation, selon ses objectifs, selon son horaire de vie. «Une personne peut être incapable de s'entraîner plus que trois jours par semaine, une autre, retraitée, peut s'entraîner tous les jours.»

Les cyclistes intermédiaires qui travaillent seuls vont parfois suivre une seule et même recette d'entraînement, ce qui va les amener à plafonner. Parfois, ils vont trop s'entraîner, au risque de se blesser. «C'est mieux de garder des journées de repos pour recharger les batteries et ne pas s'écoeurer mentalement», déclare M. Malois.

Il suggère des séances de musculation, un aspect souvent oublié par les cyclistes.

«En vieillissant, on perd un peu de masse musculaire, on perd de la flexibilité. En perdant ça, si on tombe à vélo, c'est plus facile de se faire mal. On peut donc faire un peu de musculation, travailler les abdominaux, les fessiers.»

De son côté, le rédacteur en chef de Vélo Mag, Jacques Sennéchael, recommande quelques séances en vélodrome, histoire de retrouver son coup de pédale et son équilibre. «C'est génial, ça permet de retrouver ce geste qu'on a perdu.»

John Malois suggère pour sa part de s'intéresser à la nutrition, de diminuer un peu les calories, de perdre peut-être un peu de poids. «Ça va aider, surtout quand on arrive dans les montées.»

Même au mois d'avril, il n'est pas trop tard pour se mettre à l'action. John Malois recommande un entraînement par intervalles bien dirigé, soit un travail à intensité très haute, mais très courte. «Un entraînement par intervalles de 45 à 60 minutes sera plus payant pour la forme qu'une séance de deux à trois heures à l'extérieur en vélo», affirme-t-il.

Le mordu

Les vrais mordus de vélo roulent déjà dehors depuis un bon moment sur les routes de campagne avec une tuque et de bons souliers.

«Après une petite pause à l'automne, ils essaient de se trouver des objectifs: une course, un triathlon, une cyclosportive, un voyage un peu intense, indique l'entraîneur John Malois. Ça donne une motivation pour s'entraîner.»

Le fait d'établir ces objectifs permet de bien planifier sa saison, ce qui a un impact sur l'entraînement.

«Il faut que l'entraînement vous permette d'être au sommet de votre forme pour l'événement, pas avant, pas après», pense Jacques Sennéchael, rédacteur en chef de Vélo Mag.

Les mordus sont souvent très autonomes. John Malois rappelle toutefois qu'un entraîneur leur permettrait de mieux cibler leurs besoins. Il suggère une petite évaluation physique au début de la saison, un conseil que donne également Jacques Sennéchael. «Idéalement, on ferait une évaluation en début et en fin de saison afin de comparer», fait valoir ce dernier.

Il recommande à eux aussi quelques séances au vélodrome. «Les mordus se sont entraînés une partie de l'hiver en faisant d'autres disciplines sportives, comme le ski de fond, note-t-il. Ils sont dans une bonne forme physique, mais ce qu'ils ont peut-être perdu, c'est l'habitude de rouler avec d'autres. L'énergie du peloton, les codes, il faut retrouver tout cela.»

Il insiste sur l'importance de choisir de bons compagnons de peloton.

«Idéalement, on prend des gens légèrement plus forts, ce qui nous permet de nous faire tirer par le haut, explique-t-il. Mais il ne faut pas qu'ils soient trop forts: si on se fait laver chaque session, c'est un peu décourageant.»

John Malois préconise la variété. «Ce qui est populaire maintenant, c'est de combiner la course à pied avec le vélo. Si on ne fait que courir, à un moment donné, on peut se faire mal. C'est pour cela que le triathlon devient populaire, les gens trouvent ça le fun à faire.»

Comme les cyclistes intermédiaires, les mordus devraient porter attention à la nutrition et à l'hydratation. «Souvent, lorsqu'on manque de carburant, ce n'est pas à cause d'une mauvaise forme physique, mais d'un problème de nutrition et d'hydratation», affirme Jacques Sennéchael.