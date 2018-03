Prescription: yoga

Pour soulager la douleur, l'insomnie, l'inconfort de certains traitements ou encore la dépression, plusieurs médecins suggèrent maintenant à leurs patients la pratique du yoga. De plus en plus d'études tendent d'ailleurs à leur donner raison. Le yoga devient ainsi un outil supplémentaire... à condition qu'il soit adapté.

SOULAGER LA DOULEUR

«Est-ce que ça va?» Annie Courtecuisse, professeure de yoga, aborde avec compassion une femme qui entre dans le local où elle s'apprête à donner un cours. «Oh... pas vraiment», lui souffle la dame, le visage crispé par la douleur, avant d'aller s'asseoir sur une des chaises, la main contre le dos.

«Vous irez doucement aujourd'hui pendant la salutation au soleil levant, d'accord?», indique la professeure, qui travaille depuis 2012 auprès de patients souffrant de douleurs chroniques. Lorsque le cours commence, elle ajoute ces quelques mots à l'intention de tout le groupe: «Laissez de l'autre côté de la porte tout ce qui s'est passé avant, et idéalement, ne pensez pas à ce qui se passera après...»

L'appel d'Annie est entendu. Les femmes se détendent et imitent les mouvements qu'elle amorce doucement.

Johanne Jean connaît si bien les enchaînements qu'elle les exécute les yeux fermés, dans une détente qui semble totale. «Les gens me demandent comment ça se fait que ça ne paraît pas que j'ai mal, nous confie-t-elle plus tard. Je souffre de fibromyalgie, et j'ai mal partout, mais la différence, c'est que le yoga m'aide en me rendant plus relaxe. Ça m'aide à accepter la douleur, aussi.»

Johanne a commencé la pratique du yoga à la suggestion du Dr David Lussier, directeur de la clinique de gestion de la douleur chronique à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Lorsqu'on s'arrête à son bureau pour discuter des effets du yoga, le médecin s'anime. Il constate une amélioration de l'état de plusieurs de ses patients, tant et si bien que l'Institut de gériatrie offre ce service gratuitement à une partie de sa clientèle grâce à des dons et à l'implication d'Annie Courtecuisse. Ce sont essentiellement des femmes qui en profitent, mais les bienfaits peuvent toucher tout autant les hommes.

«On s'est rendu compte que ça aide beaucoup les gens. Ça donne un sentiment de contrôle aux [patients]. Ils font quelque chose pour améliorer la douleur, et ça, c'est important. C'est le facteur principal d'un bon pronostic pour que la douleur s'améliore», explique le Dr David Lussier.

L'expérience est si concluante à l'Institut de gériatrie que la direction de la Clinique antidouleur du Centre hospitalier universitaire de Montréal a décidé d'ajouter à son tour ce même service aux soins offerts à sa clientèle en 2014. «Il y a un avantage certain pour une certaine population qui est limitée dans ses capacités fonctionnelles, ajoute la Dre Aline Boulanger, directrice de la Clinique antidouleur du CHUM. Le yoga, avec les différents mouvements, implique un volet d'équilibre et de souplesse important. Et puis, c'est bénéfique parce que c'est fait tout en douceur.»

Adaptation nécessaire

Le milieu hospitalier s'ouvre donc à la pratique du yoga. N'empêche, on ne s'improvise pas professeur de yoga auprès d'une clientèle souffrant d'un problème de santé du jour au lendemain. «Il y a un gros travail à faire pour aussi proposer un type de yoga adapté, explique Annie Courtecuisse, qui fait d'ailleurs partager son expertise à d'autres professeurs. On doit s'adapter constamment aux personnes dans nos cours. On n'arrive pas en disant: "Tiens, je vais faire une classe comme ci ou comme ça". Non! C'est une approche d'accompagnement, de compassion, d'écoute...»

Voilà pourquoi elle a choisi d'offrir du yoga sur chaise aux patients souffrant de douleur chronique. Elle a aussi écrit un livre pour les guider lorsqu'ils souhaitent pratiquer le même type de yoga à la maison. «On adapte les postures sur la chaise pour qu'elles soient sécuritaires et adaptées aux pathologies de chaque personne. Même sur un groupe de cinq ou six, il n'y en a pas deux qui souffrent de la même chose. On fait des postures adaptées sur la chaise, mais c'est toujours du vrai yoga», assure la professeure.

Pendant le cours auquel nous assistons, elle s'enquiert d'ailleurs régulièrement de l'état des participantes. «Accueillez les sensations sans les cacher. Écoutez votre corps», précise Annie Courtecuisse à quelques occasions. Les participantes enchaînent ainsi, à leur façon, des postures comme la salutation au soleil levant et le guerrier.

Bienfaits physiques et psychologiques

Médecin de famille en Montérégie, le Dr Éric Sauvageau est lui aussi convaincu des bienfaits du yoga, chez les patients de tous âges. Il a d'ailleurs compris quels en étaient les avantages en le pratiquant lui-même depuis 2014. «Je commençais à être surchargé par mon travail et je cherchais un moyen d'apaiser mon esprit et d'apaiser mon corps de toutes les tensions musculaires. Ma conjointe faisait une formation pour être professeure de yoga, et j'ai compris que c'était plus qu'une activité physique : ça touche plusieurs dimensions de l'être humain.»

Depuis, il a suivi une formation pour être professeur de yoga. Lorsque cela s'applique, il lui arrive de suggérer la pratique de cette activité ou encore certaines postures à ses patients. «Je donne souvent l'exemple que j'ai un coffre à pêche avec un étage de plus que la plupart de mes collègues, explique le médecin, qui constate un réel intérêt chez les autres médecins. Il y a par exemple des étirements pour des maux de dos à faire régulièrement, ou encore pour ceux qui font de l'insomnie, il y a des exercices de relaxation pour s'apaiser avant d'aller se coucher. Le yoga apporte aussi un côté plus méditatif pour aider à la gestion de l'anxiété, de la dépression, du stress, finalement.»

Le Dr Sauvageau précise du même souffle que le yoga «n'est pas une panacée». «Ça ne va pas nécessairement guérir la maladie, mais ça va aider les gens à mieux vivre avec», précise-t-il.

C'est en effet ce que croit Annie Courtecuisse. «Quand les patients arrivent, certains ne sont que la douleur. Le yoga peut les reconnecter avec eux-mêmes. Ils retrouvent cette force qu'ils ont toujours au fond d'eux-mêmes. C'est là qu'on a des résultats: quand ils sont avec eux-mêmes, avec leur corps dont ils ne voulaient plus entendre parler...»