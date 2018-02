«La montagne, c'est un monde macho»

Le Québec «gentleman»

Lorie Ouellet est professeure en intervention plein air à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Elle a mené des expéditions dans plusieurs coins reculés du monde, en randonnée pédestre et en canot-camping, notamment. Dans la foulée de ses travaux de doctorat, elle s'est justement penchée sur la question.

«C'est un sujet qui me parle. J'ai lu plusieurs études de la Grande-Bretagne et des États-Unis sur les relations entre les hommes et les femmes.»

«Ici, au Québec en tout cas, je crois que la représentation selon les genres n'est pas aussi marquée. Les femmes guides sont respectées au sein de la profession. Elles sont reconnues.»

«Je remarque aussi que ce sont des travailleuses acharnées. On pourrait faire le parallèle avec la charge mentale de la femme dans un couple. Elles ont tendance à prendre une charge globale, incluant à la fois le déroulement de l'expédition et la fonctionnalité du campement.»

Guide et coordonnatrice du programme de formation en tourisme d'aventure au cégep Saint-Laurent, Renée-Claude Bastien partage en bonne partie l'opinion de sa consoeur de Chicoutimi. Elle était en formation sur les avalanches avec un groupe de 24 personnes, dont 4 femmes, lorsque La Presse l'a jointe en Gaspésie.

«C'est vrai que nous sommes encore sous-représentées, mais je crois que grâce aux femmes qui nous ont précédées et qui ont pavé la voie, il y a du respect. Plusieurs événements s'organisent, je pense notamment au White Lips qui a réuni des femmes en ski hors-piste. Il y a aussi les Chèvres de montagne pour des activités de plein air entre filles.»

Le «guide du gentleman» de plein air

Le billet de la blogueuse et guide de pêche à la mouche en eau vive Emerald LaFortune, 24 ans, intitulé A #MeToo Guide for Outdoorsy Dudes, a trouvé écho dans les dernières semaines. Sans se prendre au sérieux, l'Américaine de l'Idaho y va d'une dizaine de recommandations à l'intention de ses confrères. D'entrée de jeu, elle explique qu'il est primordial d'être compréhensif envers une femme qui ne se sent pas en confiance en excursion. «Ça n'a rien à voir avec un ours grizzli, c'est plutôt à cause de la composition de l'entourage», dit-elle pour donner le ton.

Une invitation à skier EST une invitation à skier

«Ce n'est pas toujours facile pour une athlète de haut niveau de trouver un partenaire de taille, indique Emerald LaFortune dans son blogue. Si une femme t'invite à aller ramer sur une rivière, elle t'invite à ramer. Rien d'autre. Ça ne veut pas dire qu'une relation ne peut pas naître. Mais si c'est le cas, ce sera à l'occasion d'un vrai rendez-vous galant, avec des intentions claires.»

Élever la voix des femmes

«Si tu guides un groupe avec une femme sur une ligne alpine et qu'elle dit que ce serait mieux de laisser tomber mais que personne ne l'écoute, prends sa défense.» La professeure de l'UQAC Lorie Ouellet est d'accord. Il y a encore de la sensibilisation à faire à ce sujet. «L'agressivité va paraître virile chez un homme, mais chez une femme, on va dire qu'elle est hystérique.» Son constat général sur le guide d'Emerald LaFortune: «Ça dépend de la composition des groupes, et plus spécifiquement des gars», dit-elle.

Souligner la force et l'intelligence des femmes

«C'est important que des hommes appuient les femmes à voix haute. S'ils sont témoins d'une inconduite, ce n'est pas utile de le dire en privé. C'est même lâche. Les hommes ont leur rôle à jouer auprès de ceux qui dénigrent les femmes, qui ignorent leurs compétences. On a besoin de leur appui pour changer les choses», estime Anna Levesque, directrice de Girls at Play - Mind Body Paddle.

Penser à avoir des tampons dans la trousse médicale

«Les hommes qui travaillent en plein air devraient être conscients des problématiques féminines et en mesure d'intervenir, indique Lorie Ouellet. Un segment est d'ailleurs consacré à l'hygiène et à la santé des femmes dans son programme universitaire. «Je montre à la classe une sorte de gourde permettant d'uriner la nuit sans devoir sortir de la tente. Évidemment, la classe rit et fait des blagues, mais tout le monde doit savoir. Je peux vous dire que la portion "gourde à pipi" est assimilée pour la vie après avoir mimé la technique à expliquer aux femmes.»

Permettre à la femme d'être experte

«Il n'existe pas une seule tâche que la femme n'est pas en mesure d'accomplir. Je suis d'accord au sujet des compétences des femmes, mentionne Lorie Ouellet. Les guides, parfois les touristes, tiennent pour acquis que les femmes sont moins bonnes. Et les femmes ont tendance à se mettre de la pression et à viser la perfection. Par exemple, j'ai souvent entendu des filles dire qu'elles ne veulent pas être assises à l'arrière pour guider le canot.»