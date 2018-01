S'entraîner raquettes aux pieds

Hors piste

«Allez hors piste, si vous voulez!», lance Jessika Nunziato, entraîneuse du groupe. «On veut emmener le loisir dans l'entraînement, permettre aux gens de se connecter avec la nature», explique-t-elle. Il est agréable de quitter les sentiers - et le bruit créé par les nombreuses paires de raquettes qui crissent sur la neige...

Musculation

Une douzaine de minutes de musculation des membres supérieurs et de la ceinture abdominale complète la séance. «On travaille avec une bande élastique et la charge du corps», précise Mme Nunziato. Seul hic: on se refroidit rapidement quand on arrête de bouger. «Il faut s'habiller en multicouches», conseille l'éducatrice physique. Les plus frileux peuvent nouer une doudoune compressible à leur taille pendant la portion cardiovasculaire, avant de l'enfiler pour la musculation.