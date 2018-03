S'entraîner avec un hijab

Nike et le renforcement positif

Ce n'est pas d'hier que des accessoires sont conçus pour les sportives musulmanes. En 2001, la designer hollandaise Cindy van den Bremen a fondé son entreprise Capster, avec une collection de hijabs pensée pour les besoins d'une jeune fille expulsée de sa classe de gym parce que son voile était considéré comme non sécuritaire. Depuis la naissance du ResportOn sur la planche à dessin d'Elham Seyed, le hijab sportif a fait son chemin jusqu'à se retrouver griffé du Swoosh de Nike qui, à l'hiver dernier, préparait le lancement pour le printemps 2018 (non sans controverse) de son Nike Pro Hijab.

Diffusée sur le canal YouTube de Nike Women, la campagne publicitaire «What Will They Say About You» déploie, dans un contexte d'adversité, les exploits sportifs d'athlètes féminines du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord qui courent, boxent ou pratiquent l'escrime.

En guise de conclusion à ce spot destiné à lancer ce voile sportif en polyester extensible, on voit les prouesses sur la glace de la patineuse émiratie Zahra Lari, qui annonce les couleurs de son hijab, pour sa participation aux prochains Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang.

«Le hijab demeure un symbole religieux, mais quand même minimal», suggère Solange Lefebvre, théologienne et anthropologue à l'Université de Montréal, qui se réjouit de voir un géant comme Nike s'adapter aux changements sociaux et s'impliquer en faveur de la diversité. Parce que si les hijabs sportifs sont légion dans les étalages de boutiques sportives de Dubaï, les Québécoises musulmanes qui veulent s'en procurer doivent se tourner vers l'achat en ligne.

«Il est important de montrer des jeunes femmes portant le hijab dans des contextes qui ne sont pas associés à la soumission. Au Québec, nous sommes peut-être plus sensibles qu'ailleurs sur ces questions, et c'est bon de voir les grandes marques nous rappeler que le hijab est aussi un accessoire de mode. Oui, l'implication de Nike est habile, mais on n'en est pas aux premiers défis, pour l'affirmation féminine. Chaque fois qu'on modifie le rapport au corps, il y a des remous. Mais à un moment donné, tout ça finit par se normaliser.»

* Parce que les femmes musulmanes qui portent le hijab peuvent être sujettes à certaines formes de discrimination et de harcèlement, Sarah n'a accepté de témoigner que sous un nom d'emprunt.

Quatre athlètes qui portent le hijab

> Zahra Lari

Cette patineuse artistique émiratie de 22 ans est la toute première athlète de son sport à faire compétition en portant le hijab. Elle espère devenir la première athlète à représenter les Émirats arabes unis à des Jeux olympiques d'hiver, à PyeongChang en 2018.

> Sarah Attar

Première coureuse voilée à porter les couleurs de l'Arabie saoudite aux Jeux olympiques, lors des Jeux de Londres en 2012, Sarah Attar a aussi représenté son pays d'origine lors de l'épreuve du marathon des Jeux olympiques de Rio en 2016. La jeune coureuse et artiste réside désormais à Mammoth, en Californie, où elle continue à s'entraîner et se réoriente vers une carrière de designer.

> Ibtihaj Muhammad

«Je suis l'emblème du rêve américain - une enfant de l'école publique, avec des parents aimants qui m'ont dit qu'à force de travail et de persévérance, je pourrais aller où je voulais. [...] J'étais la première femme musulmane portant un hijab à représenter les États-Unis. J'ai eu la chance de remporter une médaille olympique en compagnie de mon équipe, aux Jeux de Rio», écrivait en mars dernier la sabreuse américaine Ibtihaj Muhammad, dans une lettre ouverte publiée dans le magazine Time, où elle dénonçait la politique du « Travel ban » du président Trump.

> Manal Rostom

Un petit détour par Instagram suffit pour constater que cette athlète égyptienne de 37 ans a un destin incroyable: première femme égyptienne à avoir terminé le Marathon de la Grande Muraille de Chine, cette porte-parole pour le Nike Pro Hijab se prépare à devenir la première femme égyptienne à toucher au sommet de l'Everest.