Remise en forme: il n'y a pas que le gym

Pour un adepte de la course à pied, le ski de fond peut être le sport idéal à pratiquer durant l'hiver, car il lui permet de travailler davantage le haut du corps.

«Le problème, c'est que l'activité physique n'est pas une bonne stratégie pour la perte de poids, affirme Mme Fortier. Il y a énormément de preuves scientifiques qui montrent que c'est à 80-90 % une question d'alimentation.»

Bien des gens vont quand même s'inscrire à un centre de conditionnement physique pour perdre du poids.

«Soit ils travaillent super fort au gym et ils ne perdent pas de poids parce qu'ils ne changent pas leur alimentation: ils deviennent découragés et ils décrochent du gym. Soit ils sont chanceux, ils vont au gym, ils s'entraînent fort, ils perdent du poids et ils arrêtent d'y aller parce qu'ils ont atteint leur but.»

Selon elle, il faut dissocier l'activité physique et la perte de poids, «parce que l'activité physique est associée à tellement d'autres bienfaits».

Or, les avantages de l'activité physique sur le plan de la santé ne sont pas vraiment visibles.

«Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire, affirme Luc Nadeau, de l'Université Laval. Ce qui se passe au niveau de nos vaisseaux sanguins, de notre coeur, de nos poumons, de notre cerveau, de notre santé psychologique, ce n'est pas quelque chose qu'on voit sur une balance.»

Au lieu de s'inscrire automatiquement à un gym, bien des gens auraient avantage à changer d'abord certaines choses dans leur vie quotidienne, indique M. Nadeau: marcher un peu plus, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, prendre le vélo.

Mais est-ce suffisant?

«C'est un grand débat, affirme M. Nadeau. La Santé publique va dire qu'il faut faire tel nombre de minutes d'activité physique de manière intense, chaque jour ou deux ou trois fois par semaine. Je pense qu'on passe à côté de la question. La première préoccupation c'est de faire bouger les gens. L'intensité, la fréquence, ça devrait être la deuxième ou la troisième préoccupation.»

En fait, ces normes risquent carrément de décourager les gens.

«Pour une personne sédentaire, passer de zéro à 30 minutes d'activité physique, c'est une montagne, elle va rester sédentaire, soutient M. Nadeau. Et j'entends trop souvent les gens dire qu'ils iraient bien s'entraîner ou faire de l'activité physique dehors mais que ce ne sera pas assez long. Alors, ils laissent tomber. Or, juste une petite minute, ou cinq minutes, ce sont des minutes gagnantes pour la santé.»

Les gens qui essaient de se remettre en forme peuvent également se sentir dépassés lorsqu'on leur dit qu'il faut faire tel ou tel exercice pour travailler le cardio, l'endurance, la flexibilité, la force musculaire.

«On peut développer un programme d'exercices parfait pour quelqu'un, qui travaille la flexibilité, la force, l'endurance, le haut du corps, le bas du corps, mais si la personne n'est pas motivée à le faire, ça donne quoi? demande Michelle Fortier, de l'Université d'Ottawa. Laissons faire les détails. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement faire bouger les gens pour le plaisir?»

Le mot est lancé: plaisir.

«C'est ce qui est le plus important. À partir du moment où vous commencez à bouger et que vous aimez ça, vous serez le premier à vouloir en faire davantage et à atteindre les normes de la Santé publique.»

Selon lui, avec le temps, les gens prennent eux-mêmes conscience des carences qu'ils peuvent développer s'ils ne pratiquent qu'une activité. Ils peuvent trouver moyen de compenser.

«Les coureurs vont souvent s'adonner à une autre forme d'activité l'hiver, comme le ski de fond, qui sollicite davantage le haut du corps, ou la natation, indique-t-il. Celui qui fait du yoga peut décider de marcher pour aller à son cours plutôt que de prendre la voiture.»

Il ne faut donc pas trouver une activité qui plaît, mais plusieurs «parce que le contexte n'est pas toujours approprié».

«S'il fait -32 ºC, celui qui aime le plein air ne sera peut-être pas porté à aller jouer dehors, rappelle M. Nadeau. Il y a d'autres activités qu'il peut faire.»