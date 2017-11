Entraînement: sept erreurs fréquentes à éviter

Cardio de faible intensité

Pour perdre du poids, il faut dépenser des calories. «On a fait la démonstration que l'on dépense plus de calories avec des entraînements à haute intensité de courte durée qu'avec des entraînements d'endurance. Les fréquences cardiaques restent élevées entre les intervalles, le système travaille plus fort et dépense plus de calories», assure Jonathan Hamel. La perte de poids et de calories n'est pas qu'une question de temps, mais dépend surtout de l'intensité qu'on met à l'effort. Sur le tapis roulant, une série de plusieurs sprints de 30 secondes pendant une quinzaine de minutes forcera la dépense de beaucoup plus de calories qu'une course de 45 minutes à plus faible intensité.

Des épaisseurs pour brûler le gras

Au cinéma, Rocky joggait avec un sac de plastique sur le corps pour forcer la transpiration. Impressionnant à l'écran, mais inefficace et risqué comme pratique. «Je vois des gens qui, lorsqu'ils courent, portent plusieurs chandails dans le but de transpirer abondamment. Ils croient ainsi qu'ils perdront du poids plus rapidement. C'est dangereux puisque ça peut mener à la déshydratation. Ce sont l'activation et la dépense de calories qui font perdre du poids, pas la transpiration», prévient le kinésiologue. Transpirer ne signifie pas que l'on perd du poids et pour certaines personnes, la transpiration à l'effort est tout simplement plus abondante que pour d'autres, sans pour autant éliminer plus de gras.