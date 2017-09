Au gym, la nuit

Qui?

Oiseaux de nuit, voyageurs en décalage horaire et travailleurs aux horaires irréguliers: pompiers, policiers, infirmières, médecins, chauffeurs de taxi, ouvriers d'usine, employés de la restauration et des bars se côtoient la nuit tombée dans ces gyms qui ne ferment (presque) jamais.

C'est le cas de Paula Deyoung, propriétaire de la fruiterie Papaye et Mangue à Montréal. Depuis un an, elle va s'entraîner à 4 ou 5 h du matin. «Mes journées de travail débutent vers 6 h et se terminent autour de 21 h, alors je dois m'entraîner très tôt ou très tard, explique-t-elle. Et comme je suis une personne matinale, j'ai plus d'énergie pour aller bouger avant le boulot.» Après son réveil, à 3 h du matin, elle se rend directement au Pro Gym dans le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve et profite de la quiétude des lieux. «Il n'y a pas un chat, dit-elle. Tous les appareils sont libres. Les douches sont propres parce que personne n'est passé avant. Et il y a des entraîneurs sur place si j'ai des questions.»

Pionnier

Il y a 22 ans, quand le Pro Gym Serge Moreau s'est installé rue Hochelaga, ses dirigeants ont choisi d'ouvrir le centre 24 heures sur 24. Un concept unique à l'époque dans la métropole. «C'est une de nos forces depuis le début, affirme le directeur général Pierre L'Heureux. Nous avons été précurseurs dans cette façon d'augmenter l'accessibilité à nos membres.» Comprenant bien vite que sa clientèle travaillait de jour, de soir ou de nuit, la direction du gym a osé proposer quelque chose de différent. «C'est vite devenu naturel pour nous de rester ouverts toute la journée, ajoute-t-il. On ne veut pas que nos membres soient limités par leurs horaires de travail.»

M. L'Heureux affirme que les heures d'ouverture font augmenter le nombre d'abonnements. «Quand les gens se présentent ici pour la première fois et qu'on leur apprend qu'on est ouverts 24 heures, c'est un facteur de motivation pour eux. Ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours venir durant la nuit, mais si, pour une raison personnelle ou professionnelle, leur horaire change, ils savent qu'ils peuvent s'entraîner chez nous sans être bousculés dans le temps.»