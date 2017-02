Les raquettes québécoises font du chemin

«Nous faisons toute notre recherche et développement localement, souligne Alex Maher, représentant technique chez Raquettes GV, à Wendake. On prend l'idée, on la développe. Après, ils nous mettent des raquettes dans les pieds: on monte des marches, on descend des marches, on monte des gros bancs de neige, on descend des gros bancs de neige. On s'amuse. Nos produits sont testés jusqu'à -50.»

C'est en 1959 qu'Antoine Gros-Louis a fondé Raquettes Gros-Louis dans la réserve huronne. Maurice Vincent s'est associé à M. Gros-Louis en 1982 (d'où les initiales GV), avant de devenir l'unique propriétaire de l'entreprise l'année suivante.

GV fabrique toujours des raquettes traditionnelles de bois et de babiche, mais elle s'est également lancée dans les raquettes de nouvelle génération en aluminium et en composite. L'entreprise continue de fabriquer toutes ses raquettes à Wendake.

«On produit du début d'avril jusqu'à la période de la chasse à l'orignal», précise M. Maher.

Il affirme que 98 % des pièces sont d'origine québécoise.

«L'aluminium vient du Saguenay, les plastiques viennent du coin de Drummondville et du coin de Saint-Hyacinthe, nos crampons sont peinturés en Beauce, fait valoir M. Maher. On est très local.»