Entraînement: pour en finir avec les mythes

Au cours des dernières années, de nouveaux mythes sur l'entraînement et l'activité physique ont fait leur apparition. Ils s'ajoutent aux plus anciens qui perdurent envers et contre tout. Deux kinésiologues nous aident à faire le tri pour départager le vrai du faux. Martin Lussier est le coauteur, avec Pierre-Mary Toussaint, du livre Mythes et réalités sur l'entraînement physique alors qu'Alexandre Paré est le président fondateur de l'école d'entraîneurs Ataraxia.

Quatre minutes à haute intensité, c'est aussi bon que 30 minutes d'entraînement en continu

Verdict: Pas tout à fait vrai

Les études semblent montrer que plus l'entraînement est intense, plus on améliore les capacités cardiovasculaires, indique Alexandre Paré. «Mais on ne connaît pas le meilleur dosage, ajoute-t-il. Faut-il faire 10 minutes? Dix fois une minute? À quelle intensité?» Selon les études, cinq minutes à haute intensité, suivi de deux à trois minutes de repos, le tout répété quatre fois, confère autant de gain que trente minutes en continu. Ça revient quand même à passer 30 minutes au gym. Alexandre Paré affirme que la haute intensité entraîne de la douleur et une augmentation des risques de blessures. «C'est souffrant, ça donne un peu mal au coeur. Pour l'athlète, ce n'est pas grave, il n'a pas besoin de faire des analyses boursières en revenant au boulot.»

Les chaussures minimalistes sont bénéfiques

Verdict: Pas tout à fait vrai

Il faut faire preuve de précaution. «On sait que le port de chaussures minimalistes va entraîner une modification de la technique de course, explique Martin Lussier. Si on est habitué de courir avec un appui par le talon et qu'on change sa technique, on va accentuer de beaucoup le risque de blessures. Il faut être ultra-progressif.» De son côté, Alexandre Paré affirme que les chaussures minimalistes soumettent les os et les tissus conjonctifs à des impacts plus importants que les chaussures de sport traditionnelles. «La personne sédentaire, qui a un surpoids, qui est vieillissante, n'a peut-être pas un tissu conjonctif de qualité au niveau du talon et du tendon d'Achille, observe- t-il. Ça peut entraîner des fasciites plantaires et des tendinites.»

Il n'y a rien comme le CrossFit pour se mettre en forme

Verdict: Pas tout à fait vrai

Martin Lussier affirme que le CrossFit, ou entraînement croisé, ne réinvente pas l'entraînement. «C'est une méthode qui a su rapailler des aspects d'autres entraînements comme l'entraînement en circuit, la gymnastique et l'haltérophilie.» Le CrossFit a ses forces: l'intensité dans l'entraînement, les défis, la variété. Ça fait aussi partie de sa faiblesse. «Ça accentue le risque de blessures lorsqu'on essaie de compléter le plus rapidement possible un certain nombre de répétitions en faisant des mouvements complexes», déclare M. Lussier. Alexandre Paré souligne que la motivation apportée par le groupe peut se transformer en désavantage parce que les encouragements des autres peuvent amener quelqu'un à dépasser ses capacités. «Le CrossFit, c'est l'ami des physiothérapeutes, des chiropraticiens et des ostéopathes», laisse tomber M. Paré.