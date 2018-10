 Un repas-minute chaque jour pour le tiers des Américains 

Associated Press NEW YORK

C'est la première fois que le gouvernement fédéral américain examine à quelle fréquence les adultes consomment des repas-minute. Une étude précédente en était venue à des conclusions similaires au sujet des enfants et des adolescents.

Les données dévoilées mercredi par les Centres de contrôle et de prévention de la maladie découlent de l'étude de quelque 10 000 adultes pendant quatre ans.

Aucune différence importante n'a été notée entre les hommes et les femmes. Les familles mieux nanties consommaient toutefois des repas-minute plus fréquemment que les ménages plus pauvres. Les Noirs en consommaient davantage que tout autre groupe ethnique.

Les responsables de la santé publique préviennent que des repas-minute riches en calories peuvent mener à l'obésité, au diabète, à la maladie cardiaque et à d'autres problèmes de santé.