S'affranchir des régimes

Evelyne Caillé-Guibert: Changer son corps petit à petit

Enfant, Evelyne Caillé-Guibert était déjà obèse. À l'adolescence, elle se classait dans la catégorie des obèses morbides.

Parfois, elle se disait qu'on l'aimerait plus si elle était mince. Elle en conclut aujourd'hui que ça ne change rien. Evelyne peut en témoigner parce qu'elle a vécu dans deux enveloppes aux formats bien différents: son corps est en effet plus léger aujourd'hui de 100 lb.

«Je n'ai jamais essayé de faire de régimes. J'avais beaucoup de poids à perdre et je voulais atteindre un poids santé, mais ça me semblait trop difficile à atteindre. Je ne me sentais pas capable de me restreindre comme ça», raconte ce petit bout de femme de 5 pi 2. À défaut d'avoir cette «volonté», elle récoltait des tonnes d'information sur la nutrition et suivait avec fascination des histoires de perte de poids peu concluantes.

Sa propre métamorphose s'est amorcée il y a plus de six ans, à la suite d'une peine d'amour. «J'avais commencé à m'entraîner parce qu'au-delà de l'obésité, je n'étais vraiment pas en forme. Lorsque mon copain m'a laissée, je me suis retrouvée avec beaucoup de temps libre devant moi, se souvient la jeune femme de 34 ans J'étais donc contente de retrouver le petit réseau que je m'étais fait au gym.»

À 200 lb (elle en pesait 35 de plus au départ), Evelyne considère qu'elle était vraiment en forme. Beaucoup plus que certaines de ses amies qui étaient minces, mais qui avaient un mauvais cardio. «J'aurais pu rester telle quelle», estime-t-elle. Elle a toutefois décidé de poursuivre sur cet élan, et tant qu'à faire, d'utiliser ses connaissances en nutrition pour changer certaines habitudes alimentaires.

Écouter ses signaux de satiété et modifier ses portions en conséquence ont été significatifs dans cette perte de poids. «Je me suis rendu compte qu'entre "j'ai faim" et "je n'ai plus faim", il y a un petit jeu: mon appétit n'est pas aussi grand que je le pensais. Mais je peux manger encore et encore avant d'être rassasiée. C'est quelque part là-dedans que je dois m'arrêter», estime-t-elle.

Évaluer les aliments qui en «valent la peine» est un autre comportement qui fait une différence pour elle. «Je fais de meilleurs choix et je choisis des aliments qui me plaisent. Si j'ai envie de manger du gâteau, je vais en manger. Mais pas à l'infini. Je vais peut-être aussi passer mon tour et m'offrir un beigne plus tard si c'est ce qui me rend plus heureuse», explique- t-elle. Car la bouffe reste encore ce qui lui procure le plus de bonheur dans la vie.

«C'est correct d'être gourmand. Si je mange alors que je n'ai plus faim, ce n'est pas la fin du monde. J'évite de dramatiser.»

Depuis cinq ans, son poids se maintient. Elle modère toutefois cette réussite. L'importance qu'on accorde au poids et la valorisation de la perte de poids l'étonnent toujours. Pendant cette année où son corps a fondu, elle aurait pu occuper son temps libre à écrire un livre, acquérir un nouveau talent, améliorer ses connaissances sur un sujet ou aider son prochain, ce qui aurait eu une plus grande portée, souligne-t-elle avant d'insister sur ce point: «Être plus mince ne fait pas de moi une meilleure personne.»