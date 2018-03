Un sommeil de rêve

Le sommeil, c'est la santé! Malheureusement, bien dormir n'est pas donné à tout le monde. Voici quelques récentes innovations technologiques qui ont pour but d'augmenter la quantité de sommeil ou d'en améliorer sa qualité.

Kryo propose un appareil que l'on dépose au sol, qui refroidit l'eau et la fait circuler à l'intérieur d'un revêtement qui se déploie sur le matelas.

Un matelas à la bonne température

Selon l'entreprise Kryo, dormir à une température de 15,5 °C aurait plusieurs effets bénéfiques sur la qualité du sommeil et sur la santé globale. Après une campagne de financement réussie en 2016, elle lance finalement son produit de refroidissement de matelas. Il s'agit d'un appareil que l'on dépose au sol, qui refroidit l'eau et la fait circuler à l'intérieur d'un revêtement qui se déploie sur le matelas. Le revêtement est de taille simple, donc chaque partenaire a le contrôle sur sa propre température.

En précommande au prix de 380 $. Livraison gratuite prévue en mai.

www.sleepkryo.com

Un casque analytique

Lancé il y a à peine trois mois, Dreem est un casque qui analyse le sommeil pour permettre un endormissement plus rapide et une amélioration de la qualité du sommeil profond. Durant la nuit, les capteurs du casque mesurent l'activité cérébrale, le mouvement, la fréquence cardiaque et la respiration. Dreem utilise aussi la technologie de conduction osseuse pour faire voyager le son vers l'oreille interne. Il offre également une alarme progressive pour un réveil en douceur. Un rapport personnalisé du sommeil avec des statistiques détaillées est fourni dans l'application.

Offert en ligne au prix de 630 $ (499 $US), livraison incluse.

https://shop.dreem.com/north-america/fr/bandeau/1-dreem.html

Un masque antironflement

Selon les statistiques avancées par la société Snore Circle, près de 1 milliard de personnes sur la planète ronfleraient, principalement en raison d'un relâchement trop important des tissus du palais et de la gorge. Le masque Snore Circle fonctionne avec la technologie de la conduction osseuse. Il détecte les phases de ronflement, puis intervient physiquement en envoyant des vibrations de 36 degrés différents. Le corps relâche alors les muscles contractés et la respiration reprend son cours normal. Les données sont enregistrées et peuvent être consultées dans l'application.

En précommande au prix de 89 $ (69 $US), frais de livraison en sus.

https://www.indiegogo.com/projects/snore-circle-smart-anti-snoring-eye-mask#/