Radiographies dentaires: trop de rayons X ?

À chaque visite chez le dentiste, on a un droit à un nettoyage, à un détartrage et à des... radiographies. Bien que les doses de radiation soient faibles, elles s'accumulent au fil des ans. Faut-il abandonner les radios de routine et exiger d'être d'abord examiné par son dentiste ? Pas besoin d'enfiler un tablier de plomb pour répondre oui.

Au Québec, le Centre d'expertise clinique en radioprotection (CECR) « ne possède pas de données sur les doses délivrées dans les cliniques dentaires », indique Moulay Ali Nassiri, physicien médical au CECR et professeur au département de médecine nucléaire et radiobiologie de l'Université de Sherbrooke. « C'est un dossier qui n'est pas, pour le moment, dans le mandat du CECR », ajoute-t-il.

Les humains sont d'abord soumis à une irradiation naturelle, provenant des éléments radioactifs de la Terre et de l'espace, estimée à trois microsieverts (µSv) par jour par l'Ordre des dentistes. « Les doses délivrées par les clichés intra-buccaux et céphalométriques sont faibles, habituellement équivalentes à moins d'une journée d'exposition naturelle », précise l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) français. Les doses liées à une radio panoramique sont plus variables, mais c'est équivalent au maximum à une radiographie du thorax, selon l'IRSN.

« L'obligation déontologique est prioritaire et l'acceptation de l'offre n'est pas un consentement préalable, ni valide, à la prise de cinq radiographies, poursuit le Dr Morin. La même logique s'applique d'ailleurs au blanchiment : il ne peut être décidé sans un examen du dentiste, qui doit juger de la condition des dents et des gencives avant de procéder. »

Est-ce permis ? « On doit présumer que le dentiste fera un examen [complet, tel qu'annoncé] avant de procéder à quelque service que ce soit, répond le Dr Morin. Il devra décider si des radiographies sont nécessaires et pertinentes, informer son patient et obtenir son consentement. » Si les radios ne sont pas indiquées, cela pourrait obliger le dentiste « à une renégociation des honoraires », convient le dentiste-conseil de l'Ordre.

Cela n'a pas empêché la Clinique dentaire d'urgence Angus-Maisonneuve et Saint-Léonard d'annoncer une promotion sur sa page Facebook, en juillet 2015. Pour 249 $, cette clinique offrait l'ouverture du dossier du patient, un examen, un nettoyage, un détartrage ainsi que quatre petites radiographies, une radiographie panoramique et un blanchiment des dents. Soit un total de cinq radios, sans avoir vu l'ombre d'une dent du client.

« Des radiographies tous les ans, c'est trop. C'est clairement une pratique de surutilisation des ressources que l'on a. Bien que le dosage reste faible pour les radiographies dentaires standard, il y a des risques liés à l'effet cumulatif des radiations. Si on peut éviter un petit risque, on l'évite », explique Victoria Doudenkova, candidate au doctorat en sciences biomédicales, option bioéthique, à l'Université de Montréal.

Une autre hygiéniste s'est réjouie sur Facebook qu'à sa clinique, les clients « les prennent de routine ». Or, « la fréquence à laquelle un individu a besoin de radiographies dentaires dépend de son état de santé buccodentaire, précise une mise au point de l'Ordre. La décision de prendre ou non une radiographie repose essentiellement sur le jugement clinique du dentiste, à la suite de l'examen du patient. Elle ne saurait en aucun cas être déterminée à l'avance ».

« Du point de vue de la santé publique, toutefois, ce risque est plus important compte tenu du nombre considérable de Canadiens qui passent une radiographie dentaire », lit-on dans un document publié le 15 novembre dans la Partie II de la Gazette du Canada. Quand on est en bonne santé, les radios dentaires sont souvent la seule source d'irradiation médicale à laquelle on est exposé, à moins de se casser un bras ou une jambe.

Même si les doses de radiation sont aujourd'hui très faibles, « les bénéfices de chaque examen doivent dépasser les risques de celui-ci », a rappelé le Dr Turgeon dans ses conférences. La dose reçue par chaque patient doit être « aussi faible que raisonnablement possible », un principe de précaution connu sous l'acronyme anglophone ALARA (« as low as reasonably achievable »).

C'est un fait : les rayons X peuvent endommager l'ADN des cellules saines et induire un cancer. « L'exposition à certaines radiographies dentaires effectuées dans le passé, lorsque l'exposition aux rayonnements était plus importante qu'à l'époque actuelle, semble être associée à un risque accru de méningiome intracrânien », a conclu une étude publiée dans la revue Cancer en 2012.

Les dentistes ont désormais accès à l'imagerie avancée, qui émet plus de radiations : cone beam, ou tomodensitométrie volumique par faisceau conique (TVFC), tomodensitométrie médicale (CT-scan) et imagerie par résonance magnétique (IRM). C'est utile lors d'interventions chirurgicales (par exemple, lors de la pose d'implants ou en prévision d'une greffe osseuse), pour certaines pathologies, etc.

Faudrait-il que les dentistes remettent les radiographies aux patients sur demande, notamment par courriel, pour éviter les reprises ? « Oui, acquiesce le Dr Turgeon. Si un patient en fait la demande, le dentiste se doit de lui remettre une copie de son dossier et ses radiographies. » Avoir accès aux anciennes radios « pourrait permettre de diminuer le nombre qui doit être pris, ou à tout le moins de comparer les anciennes et nouvelles radiographies pour des changements, ce qui pourrait influencer certains diagnostics et traitements », convient-il.

Les patients doivent porter un tablier protecteur - « On dit tablier de plomb, mais la majorité ne sont plus en plomb », observe le Dr Turgeon - et un collet thyroïdien, lorsque le type de radio le permet. « Par exemple, il est impossible d'utiliser le collet thyroïdien lors d'une radiographie panoramique », précise le professeur. Le patient peut aussi demander au dentiste « d'ajouter une collimation supplémentaire à la machine ou à l'appareil de positionnement pour limiter la grosseur du faisceau », souligne le Dr Turgeon.

« [Aujourd'hui], lorsque vous allez chez votre dentiste pour un rappel et nettoyage, il prend habituellement une ou deux radiographies de chaque côté pour vérifier, entre autres, s'il y a des caries entre les dents, indique le Dr Turgeon. Ces radiographies, appelées rétrocoronaires, sont prises à une certaine fréquence, selon l'état de santé dentaire du patient et son risque carieux. » D'autres radiographies peuvent être nécessaires au besoin, mais rien n'est automatique.

La prescription de radiographies doit être personnalisée pour chaque patient, selon le Dr Turgeon. Cela permet de réduire de 43 % le nombre de radios sans augmenter le taux de problèmes non diagnostiqués, d'après une étude réalisée auprès de 490 patients, publiée dans le Journal of the American Dental Association en 1995. « C'est exact, mais la comparaison est faite avec une "bouche complète", qui consiste en 20 radiographies intra-orales, nuance le Dr Turgeon. Cet examen était prescrit aux nouveaux patients, il y a de cela plusieurs années, 15 à 20 ans au moins. »

Tous les deux ans. C'est la fréquence à laquelle les enfants de Marc-Antoine Angers passent des radiographies dentaires. « Pas besoin d'un postdoc pour comprendre que moins nos enfants sont exposés aux rayons X, plus ils ont de chances de vivre en santé ! », a-t-il écrit sur Facebook.

Au départ, le dentiste de ses enfants souhaitait prendre des radios à chaque rendez-vous. « Les premières années, il a beaucoup insisté, se souvient M. Angers dans une entrevue téléphonique. Pas juste le dentiste, l'hygiéniste dentaire aussi. Même la réceptionniste m'a fait part de l'importance de passer des radiographies annuellement. »

Aujourd'hui âgés de 10 et 12 ans, ses enfants ont pourtant de belles et bonnes dents. « Le plus vieux a eu une seule carie dans sa vie et le plus jeune, aucune », témoigne M. Angers.

Pas de recette pour tous

Les dentistes doivent-ils prescrire des radiographies aux enfants chaque année ? « Moi, je ne prends pas des radiographies de tous mes patients une fois par an, répond la Dre Marie-Ève Asselin, dentiste et chef du département de médecine dentaire au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Ça dépend. Si j'ai un enfant qui est plus à risque d'avoir des caries, je vais en prendre plus fréquemment. Si l'enfant présente beaucoup d'espace entre ses dents et que je suis capable de vérifier cliniquement qu'il n'y a pas de caries entre les dents, je ne lui prendrai pas nécessairement de radiographies intraorales. Il n'y a pas une recette qui doit être appliquée à tout le monde. »

Les radios sont néanmoins utiles, souligne la Dre Joanne Éthier, enseignante à la faculté de médecine dentaire de l'Université McGill et consultante en radiologie dentaire et maxillo-faciale aux laboratoires d'analyse Imagix-Biron. « Un parent doit toujours se rappeler que les radiographies dentaires représentent un risque beaucoup plus faible qu'un problème dentaire non détecté et non traité », estime-t-elle.

Droit de refus, mais...

Un patient a évidemment le droit de s'opposer à toute radio. « Cependant, si le dentiste juge qu'il lui est essentiel d'obtenir une radiographie, il pourrait alors refuser de traiter le patient ou d'effectuer un traitement en particulier », souligne l'Ordre des dentistes du Québec sur son site internet.

Ce n'est pas le cas de Marc-Antoine Angers, qui passe lui aussi des radiographies bisannuelles - et songe à les espacer davantage. « J'ai 40 ans et j'ai eu deux ou trois caries dans ma vie, calcule-t-il. Je n'ai plus de dents de sagesse. Mes dents ne bougent plus. M'offrir des radiographies chaque année, ce n'est pas justifiable. »