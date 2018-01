Tendances santé 2018

Alimentation

Du côté de l'alimentation, voici les sujets qui devraient susciter l'intérêt cette année.

Moins d'hypertransformation

C'est en 2018 que les nouvelles lignes directrices du Guide alimentaire canadien doivent être présentées. On s'attend à ce que le Guide insiste sur l'importance de diminuer la consommation de produits hypertransformés. «C'est la base de la nouvelle philosophie proposée par le Guide alimentaire: moins d'aliments transformés, donc automatiquement plus de cuisine et un plus grand soin apporté au choix des aliments», résume Stéphanie Côté, auteure et nutritionniste chez Extenso. Par ailleurs, l'étiquette «indispensable» associée aux produits laitiers risque d'être délaissée. «On va déboulonner des mythes comme "un verre de lait, c'est bien, mais deux, c'est mieux"», dit Pascale Jacquin, auteure du blogue Ungestealafois.co et propriétaire du studio Yoga Sukha.

Le régime végétalien

Le régime végétalien a le vent dans les voiles et continuera de l'avoir cette année, estiment Stéphanie Côté et le Dr Martin Juneau, cardiologue et directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal. «C'est LA grosse vague de fond en alimentation», résume le Dr Juneau, lui-même végétalien depuis 30 ans. Les patients d'âge moyen se montrent réceptifs lorsque le Dr Juneau leur propose d'adopter ce régime pour arrêter ou même renverser la progression de leurs maladies coronariennes. «Il y a des associations américaines qui se créent là-dessus. C'est très fort. Et les congrès sont très courus», dit-il. Par ailleurs, le régime «low carb» - pauvre en glucides - est prisé des athlètes tandis que le régime nordique - composé notamment de gibier, de poisson, de chou et de petits fruits - devrait susciter l'intérêt des chercheurs en 2018.

Le jeûne

En Europe, le jeûne a toujours été pratiqué, mais l'intérêt que les Européens lui portent a grandement augmenté ces derniers temps, constate le Dr Martin Juneau. Au Royaume-Uni, souligne-t-il, le livre The Fast Diet, qui porte sur le jeûne, est devenu un best-seller. «Les recherches portant sur la physiologie du jeûne ont été faites dans les années 30, 40, 50, et ça a été abandonné. Mais présentement, les chercheurs retrouvent les vieilles études et les refont», indique le Dr Juneau. Quelque 4000 études sont en cours, dit-il. Le jeûne est associé à une amélioration de la santé cardiovasculaire, et même à une amélioration des performances cognitives. «De plus en plus de patients m'en parlent, souligne le Dr Juneau. Je ne veux pas encourager ça, parce que je trouve que la recherche n'est pas encore au point.»

Moins de sucre

«Il y a 10-15 ans, l'ennemi juré, c'était les gras saturés. Dans quelques années, ce sera probablement le sel ou le manque de fibres. Et en ce moment, c'est pas mal les sucres simples», constate André Marette, chercheur aux Instituts de cardiologie (IUCPQ) et de nutrition (INAF) de l'Université Laval, dont les recherches sont financées par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). L'avis sur le sucre est unanime, dit-il: on en consomme trop. Le message semble se faire entendre. «Je pense que les parents ont compris: il y a beaucoup d'efforts pour limiter les sucres simples chez les enfants, qui sont, selon moi, la population la plus à risque», ajoute-t-il. Quand les consommateurs parleront, l'industrie agroalimentaire n'aura d'autre choix que de changer son fusil d'épaule, croit-il.

La fermentation

Mode dérivée du régime méditerranéen, la fermentation des aliments est une «tendance très forte» qui le sera encore plus cette année, croit André Marette. «Et pas juste des yogourts, dit-il: des jus fermentés, du kéfir, du kombucha, même des laits fermentés.» Le kimchi, composé de légumes lactofermentés, est aussi en vogue, souligne Pascale Jacquin. «Les gens parlent souvent d'un aliment fonctionnel lorsqu'il est fermenté, parce qu'il confère des bénéfices qu'on n'a peut-être pas avec un aliment qui n'est pas fermenté», explique André Marette. Les aliments fermentés seraient bénéfiques pour le microbiote, pour lequel l'intérêt des chercheurs ne se dément pas.