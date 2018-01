Sports: petit guide anti-blessures

À chaque sport ses blessures caractéristiques. Afin de les prévenir, Pause a demandé au directeur général de la Corporation des thérapeutes du sport du Québec, Eric Grenier-Denis, et à d'autres membres du regroupement de dresser une liste des blessures les plus fréquentes pour huit sports et quoi faire pour les éviter.

HOCKEY

Blessures les plus fréquentes

Contusions et lacérations

Claquages

Entorses (notamment au ligament croisé antérieur et au ligament médial collatéral)

Commotions cérébrales

Comment les prévenir

Selon Amy Fortin-Barrette, thérapeute du sport qui travaille avec le Drakkar de Baie-Comeau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il est difficile de diminuer le nombre de blessures imprévisibles, comme les contusions et les lacérations. Elle indique que les joueurs avec des asymétries biomécaniques sont plus sujets aux claquages et entorses et qu'une analyse du mouvement de ceux-ci pourrait aider à cibler ces faiblesses. Pour prévenir les commotions, elle rappelle qu'il faut apprendre à mieux plaquer et à mieux absorber les impacts (garder la tête haute, par exemple). Elle insiste aussi sur l'importance d'éduquer le personnel et les parents au sujet de la gestion des commotions cérébrales.

NATATION

Blessures les plus fréquentes

Tendinopathie (douleur à l'épaule)

Irritation du ligament collatéral interne (douleur au genou, surtout chez les nageurs de brasse)

Cervicalgie (douleur et inflammation au cou)

Comment les prévenir

Didié Hamel-Jolette, thérapeute du sport qui oeuvre avec l'équipe nationale de natation à Victoria, conseille de travailler la mobilité thoracique et d'améliorer la musculation des épaules pour éviter les blessures à l'épaule. Il suggère d'embaucher un entraîneur qualifié pour corriger les fautes techniques pouvant coincer l'épaule. Selon lui, les erreurs les plus communes au style libre sont de nager trop à plat, d'avoir une mauvaise trajectoire de la main et un mauvais positionnement de l'omoplate. Il conseille aux nageurs de brasse de garder petit le coup de pied et d'éviter de trop ouvrir les genoux. Pour prévenir les cervicalgies, il recommande de garder le cou allongé et d'éviter de nager avec la tête trop haute. Au style libre, il faut éviter de sortir le menton lors de la respiration.

VÉLO

Blessures les plus fréquentes

Blessures chroniques (dues à la surutilisation) du genou, des hanches et du dos

Blessures traumatiques (dues à des accidents), notamment à l'épaule

Comment les prévenir

Pour prévenir les blessures chroniques, Fayez Abdulrahman, thérapeute du sport chez Premiere Performance à Montréal, recommande un programme de renforcement musculaire pour préparer le corps du cycliste. « Trop souvent, les cyclistes ne se concentrent que sur l'activité du vélo, ce qui créera beaucoup de tensions musculaires, fait-il savoir. Ce genre de tensions peut être évité avec un programme adéquat de renforcement et d'étirement. »

GOLF

Blessures les plus fréquentes

Au dos

Au coude

Comment les prévenir

Jean-David Gagné, thérapeute du sport chez JDM Santé à Québec, note que la moyenne d'âge des golfeurs est de 65 ans et que ceux-ci sont principalement des hommes qui n'ont pas nécessairement une grande mobilité du bassin. Cela entraîne souvent une mauvaise position d'adresse, qui engendre de la douleur au niveau lombaire. Un mauvais élan peut également provoquer des microdéchirures aux muscles, ce qui entraîne des douleurs au coude. M. Gagné recommande de travailler avec des professionnels du golf pour corriger la technique et de faire des exercices pour travailler la région thoracique. « L'hiver est un moment idéal pour faire des exercices à la maison », note-t-il.

TENNIS

Blessures les plus fréquentes

Douleurs lombaires

Tendinopathie du tendon rotulien

Comment les prévenir

Dominic Roy, entraîneur de tennis de longue date, note que les joueurs éprouvent souvent des maux de dos en raison des services et des mouvements répétitifs qui causent beaucoup de tension au niveau lombaire. Les problèmes de tendinopathie du tendon rotulien sont aussi fréquents parce que la demande de puissance du mouvement des jambes entraîne une surcharge au genou. « Il est donc important de travailler énormément la stabilité posturale des lombaires, thoraciques et des omoplates », fait-il savoir.

SKI ALPIN

Blessures les plus fréquentes

Aux épaules à la suite de chutes

Blessures chroniques au dos

Douleurs liées à l'usure de l'articulation de la hanche

Entorse au genou (ligament croisé antérieur et ligament médial collatéral)

Comment les prévenir

Pour éviter les blessures traumatiques, Scott Livingston, thérapeute du sport chez Premiere Performance, recommande de se reposer dès que la fatigue survient. Il explique que si l'énergie diminue, la capacité à encaisser les chocs diminue et le risque de blessures augmente. Il suggère également de respecter ses capacités comme skieur. « L'humilité sera votre alliée », souligne-t-il. Enfin, il recommande d'améliorer sa technique avec des cours.

COURSE À PIED

Blessures les plus fréquentes

Fasciite plantaire

Tendinite au tendon d'Achille

Syndrome fémoro-patellaire (douleur au genou)

Comment les prévenir

Pour se débarrasser de la fasciite plantaire, Marc-Antoine Doré, thérapeute du sport qui travaille dans une école secondaire, suggère une bonne progression d'exercices de renforcement, à commencer par le fait d'agripper les draps avec les orteils le matin, avant de se lever, pour bien échauffer les muscles. M. Doré, qui a longtemps travaillé avec Athlétisme Canada, note que la tendinite du tendon d'Achille et la douleur au genou sont souvent dues à une augmentation de la charge d'entraînement, comme des intervalles rapides, des montées, etc. « Une bonne progression d'exercices de renforcement et, parfois, un retour en arrière seront les meilleurs alliés pour la guérison », affirme-t-il.

SOCCER

Blessures les plus fréquentes

Entorse à la cheville

Claquage aux muscles de la cuisse

Blessures traumatiques, allant des contusions osseuses aux commotions cérébrales

Comment les prévenir

Le directeur général de la Corporation des thérapeutes du sport du Québec, Eric Grenier-Denis, qui travaille également au collège de Bois-de-Boulogne, estime que le jeu respectueux et la connaissance des capacités personnelles des joueurs contribuent à diminuer le risque de blessures. Il recommande aux joueurs blessés à la cheville d'attendre la guérison complète avant de retourner au jeu. « Trop souvent, les joueurs retournent à leur activité avec une cheville faible ou mal guérie, ce qui fera persister la faiblesse et créera à long terme une instabilité », estime-t-il. Il recommande également de ne pas bander la cheville tout le temps, ce qui crée un effet de béquille et empêche le renforcement à long terme. Pour éviter les claquages, M. Grenier-Denis suggère de suivre un bon protocole de réchauffement avant l'exercice et de faire des étirements adéquats après l'exercice.