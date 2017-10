Un trouble alimentaire à 55 ans

Voilà 40 ans que l'anorexie fait partie du quotidien de Manon Germain. L'an dernier, pour la toute première fois dans sa vie, elle a entamé une thérapie, à l'Institut Douglas, à Montréal. Lorsqu'elle l'a entreprise, elle était rendue si faible qu'elle était incapable de monter les marches.

Lorsqu'elle regarde les jeunes femmes qui suivent la thérapie avec elle, Manon Germain ne peut s'empêcher de se voir en elles. «Je les comprends. Je les comprends, mon Dieu. Tu aimerais tellement les aider, leur dire: "Ne faites pas comme moi."»

Lorsque nous lui avons parlé, Manon Germain n'avait pas mangé depuis quatre jours («je n'y pense même pas»). Sa voix était affaiblie, mais on y percevait quand même l'espoir.

«Je voudrais manger plus. J'aimerais avoir un poids santé, dit la quinquagénaire, qui s'est souvent sentie jugée dans sa maladie. Douglas m'aide à trouver une nouvelle façon de penser envers moi. De prendre le temps de réaliser que je me fais tellement de tort...»

Quand on pense au trouble alimentaire, l'image de la jeune femme anorexique arrive spontanément. La réalité est pourtant beaucoup plus vaste. S'il est vrai que l'anorexie touche davantage les plus jeunes, les cliniciens voient de plus en plus de patients plus âgés atteints de boulimie ou d'hyperphagie (l'équivalent de la boulimie, sans comportements compensatoires), indique Howard Steiger, chef du Programme des troubles de l'alimentation à l'Institut Douglas.

«On voit des troubles alimentaires qui débutent plus tard dans la vie et qui persistent plus tard», constate le psychologue, qui déplore cette «manie culturelle» envers le maintien d'une image de jeunesse.

44 ans

En 2015-2016, la moyenne d'âge des utilisateurs des groupes de soutien d'Anorexie et boulimie Québec était de 44 ans. Elle était de 36 ans en 2016-2017.

«C'est une statistique qui surprend autant les gens dans la population que les professionnels de la santé, affirme Marilène Dion, coordonnatrice clinique, Anorexie et boulimie Québec (ANEB). On a souvent l'impression que c'est une maladie d'adolescente, alors que dans les faits, ça touche vraiment toutes les tranches d'âge.»