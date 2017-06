 Percée dans le traitement du syndrome du côlon irritable 

L'approbation du Viberzi repose sur les résultats d'essais cliniques menés auprès de 2425 adultes provenant du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni.

«Les études publiées dans le New England Journal of Medicine ont été bien faites, constate le Dr Bradette. Lorsqu'on regarde l'amélioration de la douleur abdominale et de la diarrhée, 50 % des personnes ont bien répondu au traitement, alors que le groupe placebo était à 25 %, ce qui est quand même bien. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans ce qu'on appelle les troubles digestifs fonctionnels pour lesquels nous n'avons pas de traitements miracles.»

Pas pour tout le monde

Les personnes atteintes de MII pourraient-elles bénéficier de ce traitement pour soulager leurs symptômes de diarrhées et de douleurs abdominales?

«Le Viberzi n'a pas été fait pour soulager des diarrhées seules. Pour cela, l'Immodium sera plus efficace, nous dit le Dr Bradette, ou le cholestyramine dans le cas de malabsorption des acides biliaires. C'est vraiment pour les gens qui ont des douleurs abdominales et des diarrhées. Par contre, 40 à 50 % des personnes qui ont des maladies inflammatoires ont aussi un syndrome du côlon irritable. Dans ces cas, ça pourrait être utile.»

Ceux qui souffrent du syndrome du côlon irritable avec constipation sont traités depuis plusieurs années avec un médicament appelé Constella, qui agit lui aussi à la fois sur la douleur et la constipation (SCI-C). Ceux qui ont un SCI avec des épisodes de diarrhées et de constipation en alternance sont les plus démunis. Ils doivent être traités en fonction de leur état du moment.

Selon Marc Bradette, le syndrome du côlon irritable devrait pouvoir être diagnostiqué en clinique, en fonction des symptômes énoncés plus haut.

«Quand j'étais étudiant, c'était un diagnostic d'exclusion, explique-t-il. Il fallait d'abord faire tous les examens à notre disposition. Quand on avait éliminé tous les autres scénarios et qu'on ne trouvait rien, on concluait à un SCI. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que lorsqu'il n'y a ni inflammation, ni température, ni sang dans les selles et qu'il y a des douleurs abdominales trois jours par mois [soulagées par la défécation], on peut conclure que c'est un SCI.»

Quelques chiffres

Prévalence du syndrome du côlon irritable: 12,0 %

Prévalence des maladies inflammatoires: 0,6 %

Prévalence de la maladie coeliaque: 0,4 %

Source: département de gastroentérologie de l'Hôtel-Dieu de Québec