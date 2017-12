Cosméto au naturel: savoir-faire ancestral, d'Alep à Montréal

C'est pour retrouver le parfum de ses souvenirs d'enfance et une partie de son pays qu'Adelle Tarzibahi, qui est arrivée à Montréal en 2003, a d'abord eu l'idée d'importer du savon d'Alep, la ville où elle est née. « Pour moi, le savon d'Alep, c'est des souvenirs de mon pays, de ma ville. C'est le savon de ma mère, de ma grand-mère, de mon enfance. Donc, dès que je suis arrivée ici, j'ai cherché du savon d'Alep, mais ce n'était pas vraiment disponible sur le marché canadien. »

Quelques années plus tard, après un voyage en Syrie où elle noue un contact avec une savonnerie d'Alep, elle décide de faire découvrir ce produit ancestral aux Canadiens en lançant en 2009 son entreprise d'importation Adeco et la marque de savons d'Alep Laurolive. Depuis, elle a ajouté à son offre d'autres produits du Moyen-Orient, comme le luffa, un produit d'exfoliation, ou la fouta, une mince serviette de coton tissé, fabriquée en Tunisie.

Mais la guerre a perturbé les activités des savonneries d'Alep et la femme d'affaires a dû cesser l'importation entre 2012 et 2015. Toutefois, lentement, des savonneries se sont reconstruites et ont repris la production en 2016, à son grand bonheur, preuve que la vie recommence malgré tout à fleurir dans cette ville qui a été presque entièrement détruite.

« Pendant la guerre, certains ont profité de l'absence du savon d'Alep pour construire des savonneries ailleurs dans le monde, dans certains pays arabes et en Europe même. Mais moi, j'ai toujours refusé d'importer ces savons, car j'avais espoir que la production reprendrait un jour », explique Adelle Tarzibahi.

Un savon unique, artisanal et naturel

Le savon d'Alep n'est rien de moins qu'un des plus vieux savons au monde. Ses origines remontent à il y a plus de 4000 ans. Et depuis, sa recette et sa méthode de fabrication sont toujours restées exactement les mêmes, transmises de génération en génération par les artisans savonniers.

Mais qu'est-ce qui rend ce savon si unique qu'il ne peut être fabriqué ailleurs ? C'est dans sa composition que se trouve la réponse, car le savon d'Alep contient deux ingrédients essentiels et entièrement naturels, explique Mme Tarzibahi : l'huile d'olive et l'huile de baie de laurier, dite noble. Si l'on connaît bien la première, la deuxième est méconnue et également très rare. Sauf à Alep, où poussent au nord de la ville des champs de lauriers et d'oliviers.

Confectionné une fois par année, durant la récolte de novembre, le savon est fabriqué, découpé et estampillé à la main - un sceau, en arabe, portant le nom du maître savonnier, qui témoigne de son authenticité -, puis séché durant neuf mois, sa couleur passant du vert au marron. « C'est un savon économique, qui dure longtemps », assure celle qui donne de l'emploi à une vingtaine de familles d'Alep, où elle fait aussi faire ses étiquettes, emballages et dépliants.

À Alep, et un peu partout en Syrie, toute la famille utilise donc ce savon entièrement naturel pour le lavage quotidien. Malgré sa liste minimaliste d'ingrédients - ajoutez de la soude et de l'eau aux deux huiles -, ses vertus sont nombreuses, avance l'entrepreneure. « L'huile d'olive est riche en vitamines A et E, donc très hydratante, alors que l'huile de baie de laurier est antiseptique et cicatrisante, ce qui en fait un allié pour les peaux irritées, sujettes à l'eczéma ou au psoriasis. Il n'y a rien, rien d'ajouté, pas d'huile de palme, de parfum ou d'ingrédients chimiques, rien ! », souligne-t-elle.

Les gens avec des problèmes de peau opteront pour des savons avec une concentration plus élevée d'huile de baie de laurier (35 % ou 20 %), alors que tous pourront utiliser celui avec une concentration moindre (10 % ou pur olive).

Le savon d'Alep est offert dans les nombreux points de vente de l'entreprise à des prix variant de 8 $ à 12 $.