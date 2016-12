À vos rasoirs!

Le rasage traditionnel, pratiqué à l'ancienne avec le rasoir de sûreté ou droit, suscite de plus en plus d'intérêt chez une génération d'hommes qui décident de prendre tout le temps nécessaire pour un rasage de près. Assistons-nous au retour d'un rituel que les hommes redécouvrent lentement?

Pour certains, le rasage était jusqu'à tout récemment un mal nécessaire. Aujourd'hui, de plus en plus d'hommes le voient comme un moment zen que l'on intègre volontiers à l'horaire. D'un côté, le nombre de salons de barbier s'accroît; de l'autre, les produits de rasage se raffinent de plus en plus.

Jean-Pierre Desnoyers, chroniqueur à l'émission Médium large et sur le site Ton barbier, se décrit lui-même comme un observateur mode-styliste. Depuis le retour de la moustache, il a noté une tendance quant au grooming au masculin.

«L'homme n'a plus peur d'utiliser des produits de beauté, il n'a plus peur de s'entretenir, ni de s'afficher avec un style et une identité propres à lui.»

Mais qui dit grooming, dit aussi prendre son temps. Une approche qui tranche avec l'époque où rasage rimait avec performance. «Il y a eu le rasoir électrique, puis les lames jetables, toujours plus performantes. À l'époque, tout devait se faire à la vitesse de la lumière. C'était une crème pour les mains, les pieds et le visage, c'était le shampoing deux dans un, tout était combiné pour gagner du temps. Ça ne veut pas dire que c'était mauvais, mais ça ne veut pas dire non plus que ça convenait à tout le monde», poursuit M. Desnoyers.

Même si, pendant plusieurs années, les grandes entreprises ont vanté l'efficacité des rasoirs jetables munis de quatre ou cinq lames, on voit maintenant un retour à quelque chose de beaucoup plus simple.

«C'est là l'ironie des innovations continuelles des manufacturiers de rasoirs ces dernières années. Avant, chaque lame supplémentaire ajoutait une valeur, et un coût, au rasoir. Maintenant, on revient à des têtes avec moins de lames pour réduire l'effet irritant», explique Julien Blanchard, cofondateur des Industries Groom, qui fabriquent des produits de soins pour hommes. Selon lui, pour un rasage de plus près, moins irritant et à moindre coût, l'option la plus simple est souvent la meilleure. «Une seule lame en bon état, dans l'angle adéquat. Le rasoir de sûreté et le rasoir droit sont deux excellents choix», résume-t-il.

Bien sélectionner ses produits

Le retour au rasoir à l'ancienne s'accompagne aussi d'un changement dans les produits utilisés. «Il y a tout un retour aux produits locaux. Des recettes biologiques, moins chimiques, moins mécaniques, ajoute M. Desnoyers. Des compagnies ont décidé de faire des produits à plus petite échelle, avec une approche vintage "fait à la main", naturelle et plus adaptée aux besoins des gens et à leur type de peau.»

Michael Carpentier est président de Rituels.ca, une boutique en ligne pour hommes qui a pignon sur rue à Québec et qui se spécialise dans le rasage et les soins du visage. Devant cette pléiade d'options pour le consommateur, il recommande d'éviter le plus souvent possible les produits chimiques qui pénètrent dans la peau, en bouchent les pores ou l'assèchent.

«La fragrance du produit est elle aussi importante, dit-il. C'est le deuxième critère que nos clients considèrent. Aussi naturel soit-il, si la fragrance vous déplaît, vous ne l'utiliserez pas. La provenance et le prix sont aussi à considérer. Il est normal de payer un peu plus cher pour des produits fabriqués ici, en Europe ou aux États-Unis en raison des normes de fabrication plus sévères.»

«Méfiez-vous des marques au design très léché et aux fragrances durables qui ne coûtent pas cher et sont vendues dans les grandes chaînes: en général, la liste des ingrédients ou la provenance expliqueront aisément le prix alléchant.»

Selon Julien Blanchard, la chose la plus importante lorsque l'on magasine pour des produits de rasage est de bien cerner ses besoins et ses attentes, et d'avoir les bons outils. «La meilleure crème à raser ne livrera pas la marchandise si le rasoir n'est pas en bon état ou si on néglige certaines étapes du rasage. Puisque c'est une pratique exigeante pour la peau, il faut chercher ce qui procure un maximum de confort. La meilleure méthode et les meilleurs accessoires de rasage, c'est là que le confort optimal est atteint.»

Et la barbe, elle?

Bien que l'intérêt des hommes envers le rasage de près, particulièrement celui à l'ancienne, se développe rapidement et que les barbiers offrant ce type de soin se multiplient, cela ne sonne pas la fin de la barbe pour autant. «Si vous aimez votre barbe, continuez donc à la porter. C'est votre visage après tout, et maintenant que c'est plus acceptable socialement, nous en verrons davantage pour encore de nombreuses années», termine M. Carpentier.

Même son de cloche du côté du styliste Jean-Pierre Desnoyers. «La barbe n'est pas en déclin, mais on se permet un mélange des styles. Et il ne faut surtout pas négliger le passage de la barbe à la moustache avant d'envisager le rasage complet. Une moustache bien taillée est aussi belle qu'une barbe. Elle peut être très bien portée.»