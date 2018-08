La griffe milléniale

Les milléniaux sont actuellement les consommateurs les plus influents sur le marché, mais aussi le groupe le plus difficile à satisfaire. C'est du moins ce que prétendent plusieurs designers des grandes marques de l'industrie de la mode qui cherchent désespérément à répondre aux besoins de cette clientèle qui dicte les tendances. Qu'en est-il au Québec? Comment nos designers perçoivent-ils cette génération qui a atteint l'âge de la majorité autour des années 2000?

Génération affranchie

«La génération des milléniaux impose ses propres règles.» Nancy Couture, sociologue qui enseigne la sociologie de la mode à l'Université Laval, estime que les milléniaux bouleversent l'industrie du vêtement.

Elle ajoute que la haute couture est davantage secouée par la vision de la mode des jeunes nés entre 1980 et 2000, aussi appelés génération Y. La sociologue indique que la haute couture a longtemps imposé ses diktats et qu'à l'époque des baby-boomers, les tendances partaient «d'en haut» pour influencer les pratiques vestimentaires de tous les jours.

Les générations suivantes se sont graduellement affranchies des diktats de la haute couture, selon la sociologue. «La génération des milléniaux valorise les choix individuels. Leurs intentions d'achats sont orientées en ce sens.»

La techno pour suivre les tendances

La majorité des milléniaux sont prêts à dépenser plus pour suivre les tendances, mais ils sont rarement fidèles aux marques, selon un rapport publié en 2016 par la Banque de développement du Canada qui porte sur les nouvelles tendances de consommation. Pour les séduire, les fabricants et détaillants devront réinventer continuellement et rapidement leur offre, leur expérience et leur image de marque, indique aussi ce rapport.

Comme les milléniaux ont grandi avec la technologie, ils sont constamment branchés, informés des tendances et aucunement gênés de partager leur opinion. Pas question pour eux de se faire dicter des tendances par une autre génération, ajoute Mme Couture.

Le New York Times a d'ailleurs consacré un grand dossier récemment à ce sujet, dans lequel il se demandait si les grands créateurs des maisons de haute couture ne devaient pas se résigner à l'idée que leurs oeuvres restent dans l'ombre si elles ne deviennent «virales» sur YouTube.

La nouvelle directrice artistique de la Maison Dior, Maria Grazia Chiuri, est en quelque sorte à l'avant-garde dans cet univers avec son approche plus militante, plus féministe dans ses collections - qui plaît aux milléniaux. Or, sa démarche est critiquée par d'autres grands créateurs, rapporte le grand quotidien new-yorkais.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres

Les designers d'ici, eux, ne sont pas effrayés par l'influence des milléniaux sur la mode. Au contraire.

En 2009, alors que Marie-Ève Emond fondait la ligne de vêtements Betina Lou, les blogues sur la mode commençaient au Québec. «C'était un bon timing, parce qu'on pouvait faire parler de nous sans avoir à attendre mille ans qu'Elle Québec nous découvre dans un défilé lors de la Semaine mode qui nous aurait coûté des milliers de dollars!»

Au-delà des réseaux sociaux, la sociologue Nancy Couture croit que les designers vont parvenir à rejoindre les milléniaux en s'adaptant à leurs valeurs. «Nous sommes dans une nouvelle configuration des relations avec les clientèles, et le commerce de détail ne fait pas exception. Nous revisitons, réajustons et mettons l'accent sur l'aspect du développement de produits éthiques [faits avec de l'énergie renouvelable, utilisation de fibres naturelles, etc.], de produits responsables [tissus, matériaux recyclés ou recyclables...], et sur la distribution [locale, régionale de moins en moins mondiale], résume-t-elle. Ce sont tous des aspects qui rejoignent les motivations et les valeurs des milléniaux.»

Ethan Song, cofondateur de l'entreprise de vêtements Frank and Oak, l'a très bien compris. «Le design ne suffit plus. Il faut un message», dit le trentenaire. Fondée en 2012, l'entreprise montréalaise compte aujourd'hui 20 boutiques au Canada et plus de 300 employés.

«Cette génération s'attend à ce que les entreprises qu'elle soutient financièrement partagent les valeurs qui lui tiennent à coeur dans la vie de tous les jours.»

«C'est quelque chose dont les gens se préoccupent aujourd'hui, et si une entreprise ne répond pas à leur attente, ils vont voir ailleurs», poursuit M. Song.

Même son de cloche chez Marie-Ève Emond: sa génération - elle est «presque» une milléniale puisqu'elle est née en 1979 - est prête à dépenser davantage pour des produits durables, croit-elle. Si certains morceaux de sa ligne de vêtements peuvent être considérés comme chers, la designer souligne que ceux-ci viennent avec une garantie. «On va te dire comment les entretenir. Si le zipper brise, on le répare ! On est axés sur la longévité de tous les morceaux que tu te procures, ajoute-t-elle. Et si, dans 10 ans, tu veux encore le porter, mais que tu as pris ou perdu du poids, on va faire des ajustements pour faire en sorte que tu le conserves.»

Cela dit, si les prix des vêtements sont très élevés, les milléniaux ne les achèteront pas, affirme pour sa part le designer montréalais Mike Mitto. Depuis qu'il a fondé Tavan & Mitto - avec Payam Tavan - en 1995, à Montréal, le duo de designers de la génération X se spécialise dans le sur-mesure. Or, comme leurs vêtements sont très chers, ils ne rejoignaient pas les milléniaux.