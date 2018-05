Têtes-de-violon: mystérieuses et délicieuses

Comment les préparer?

Les têtes-de-violon ne sont pas comestibles crues. Avant de les consommer, il faut les faire bouillir deux fois pendant 2 ou 3 minutes, en changeant l'eau chaque fois. François Brouillard, lui, les fait bouillir une seule fois dans un grand chaudron à pâtes rempli d'eau aux trois quarts. «J'en mets une petite quantité dans beaucoup d'eau. Quand elle recommence à bouillir, je baisse le feu et je les laisse 5 minutes environ. Puis je les égoutte et je les rince, pour qu'elles soient encore croquantes.» Les têtes-de-violon sont ensuite prêtes à être cuisinées: en salade ou revenues dans du beurre avec de l'ail, du sel et du poivre. «Mais il ne faut pas les poêler à feu vif, sinon elles vont noircir. Il faut seulement les réchauffer quelques minutes. C'est comme ça qu'elles sont les meilleures.»

Une idée de recette

Têtes-de-violon à l'ail, au tamari et au vinaigre de cidre Nancy Hinton, chef au restaurant Les Jardins sauvages

4 portions

Ingrédients

- 150 g de têtes-de-violon fraîches

- 15 ml (1 c. à soupe) d'huile d'olive

- 15 ml (1 c. à soupe) de beurre

- 5 ml (1 c. à thé) d'ail émincé

- 10 ml (2 c. à thé) de tamari (ou soya)

- 10 ml (2 c. à thé) de sirop d'érable

- 5 ml (1 c. à thé) de vinaigre de cidre

- Une pincée de piments broyés

- Sel et poivre au goût

Méthode

1. Bien nettoyer les têtes-de-violon dans beaucoup d'eau.

2. Trier et arranger.

3. Amener un gros chaudron d'eau salée à ébullition. Ajouter les têtes et faire bouillir 5 minutes (ou 2 fois 2 minutes, en changeant l'eau). Rafraîchir dans l'eau glacée.

4. Faire revenir l'ail dans l'huile et le beurre à feu doux pendant une minute ou deux sans coloration.

5. Ajouter les têtes et laisser réchauffer, en ajoutant un peu d'eau si nécessaire pour que ce ne soit pas sec. Ajouter le tamari, le vinaigre de cidre, le sirop d'érable, le piment broyé, le sel et le poivre et mélanger délicatement.

6. Servir comme légume d'accompagnement ou en salade tiède.