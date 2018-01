La poule chantecler, une poule historique

C'est l'histoire d'une poule blanche comme neige qui aime la neige et les hivers québécois. Une poule conçue ici, aimée tant pour ses oeufs que sa chair, mais qui, en cette époque où la cuisine locale et les produits du terroir ont la cote, peine toujours à se tailler une place jusque dans nos assiettes.

À la recherche du poulet (presque) perdu

Heureusement que le GPS était là pour nous rappeler de tourner, tout au fond du rang enneigé. On serait passé 5 fois, 10 fois, 100 fois devant la ferme d'Amélie Brien sans s'y arrêter. Bâtiment anonyme d'un rang banal de Valcourt, qui, pourtant, cache l'un des élevages les plus rares de la province. Ici, on s'échine avec un peu d'espoir et beaucoup d'efforts à redonner un second souffle au poulet chantecler du Québec, l'une des trois seules races patrimoniales de la province.

Amélie Brien est sortie de la ferme, les mains dans les poches, un large sourire aux lèvres, les joues rougies par le froid. On lui donne à peine 18 ans, elle en a 24 et pilote seule une entreprise hors du commun : le plus gros élevage de poulets chanteclers du Québec. Mille têtes environ. Ce n'est pas plus d'une poussière en comparaison des élevages habituels (35 % des producteurs de poulet du Québec comptaient plus de 540 000 têtes en 2009), mais rares sont les fermes qui comptent plus de 100 chanteclers (il y en aurait moins d'une dizaine), et rares sont les fermes qui en comptent, point à la ligne.

Ce n'est certainement pas, pourtant, parce que le volatile manque d'intérêt. En 1999, Québec lui a officiellement décerné le titre de «race patrimoniale», reconnaissant son importance historique et culturelle.

Puis, en 2009, une entente a été signée avec la Fédération des producteurs de volaille pour permettre la mise en place de 10 élevages d'au plus 500 pondeuses de race chantecler. Il fallait agir, remarque Michel Lefrançois, professeur au département d'agriculture de l'Université Laval.

«La race était en très grand danger de disparition [...]. Sans l'implication des petits éleveurs, la race serait peut-être déjà disparue.»

Poule à succès

Le poulet chantecler est le fruit des travaux de génétique entrepris par le frère Wilfrid il y a plus d'un siècle, qui souhaitait créer une race de poules «canadiennes», équivalent à plumes de la vache canadienne ou du cheval canadien.

Croisant - entre autres - un coq de Cornouailles réputé pour sa rusticité avec une poule Livourne, une bonne pondeuse, il obtint une volaille résistant bien à nos hivers, capable de pondre même quand la luminosité est à son plus faible, dotée d'un rendement satisfaisant tant pour les oeufs que la chair. Elle reçut le Standard of Perfection de l'American Poultry Association en 1921. Objet de fierté, elle fut trimballée d'exposition en exposition, à Rome et à Barcelone, jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Puis elle sombra peu à peu dans l'oubli au profit de races plus productives, soit pour la chair, soit pour la ponte.

Amélie Brien s'y est intéressée à l'Institut de technologie de Saint-Hyacinthe, au hasard d'un travail de session. «J'ai vu qu'il pouvait y avoir un intérêt commercial», dit-elle.

La rareté du produit, l'engouement espéré du public pour une volaille d'exception. Il y a trois ans, elle s'est lancée, avec 20 poussins à peine. «Ça ne s'achète pas, 500 poussins chanteclers, il n'y en a tout simplement pas!», remarque-t-elle. Elle avait de la chance - le soutien de ses parents, producteurs laitiers -, mais elle assure seule l'essentiel du travail, en plus de continuer à donner un coup de main sur la ferme familiale.

Levée à 5 h tous les matins pour la traite des vaches de ses parents, de retour à 8 h 30 chez elle pour s'occuper de ses poules à elle, récolter les oeufs et les laver un par un, à la main, un travail de moine qui lui vole 2-3 heures par jour, puis après un lunch rapide, les livraisons de l'après-midi, l'entretien de la ferme, une nouvelle ronde de soins auprès des poules, puis le dernier train des vaches chez ses parents, de 17 h à 20 h. Et ce, six jours sur sept.

Amélie Brien aime ses poules, et ça se voit. Elles ne vont pas dehors, mais elles sont libres de leurs déplacements dans le poulailler et ont jusqu'à cinq fois plus d'espace que dans un élevage habituel (3 poules/m2, contre 15 en moyenne), explique-t-elle. Les pondeuses ne sont pas sacrifiées lorsque leur rendement diminue avec l'âge; les poulets élevés pour la chair ont 16 semaines au lieu de 6 quand ils partent à l'abattoir. «Ce ne sont pas de gros poussins comme dans le conventionnel: ils sont à maturité», dit-elle.

Et pourtant, Amélie Brien ne s'en cache pas: la situation est difficile et il n'est pas dit qu'elle tiendra longtemps à ce rythme. La mise en marché est difficile, le poulet, encore méconnu et son réseau de distribution, à peu près inexistant. Hormis chez quelques fermiers, il est d'ailleurs à peu près impossible d'acheter un poulet chantecler.