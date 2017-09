Pesto à toutes les sauces

Le couple de restaurateurs Nick Hodge et Nathalie Doucet et ses deux filles, Clémentine et Chili Rose.

L'avantage d'être un chef à la ferme? «Je connais un peu les tendances en restauration, je sais quels légumes j'ai envie de cuisiner et j'ai une idée de ce qui est difficile à trouver sur le marché, donc bon à cultiver chez nous», affirme Nick Hodge.

Heureusement, ils ont un coup de main des parents de Nathalie, qui ont embrassé le projet et emménagé avec le couple et ses deux filles de 8 et 10 ans. Clémentine et Chili Rose ne se font pas trop prier pour aider, elles aussi, surtout au marché du samedi, tenu devant le Icehouse, à Montréal.

Pour l'instant, la ferme Sugaree c'est donc 1,5 acre de légumes, un petit verger de pommiers et quelques poiriers, puis 30 acres de forêt où on peut cueillir des chanterelles et qui sait quels autres trésors. La propriété comprend une jolie maison de ferme blanche et une magnifique grange avec atelier d'ébénisterie, garage et future cuisine de production, entre autres.

Nick et Nathalie aiment beaucoup recevoir à la ferme. Aussi ont-ils un petit four à pizza sur le beau terrain vert derrière la maison, ainsi que plusieurs tables à pique-nique. Dans ce cadre, on n'a pas de mal à imaginer de beaux repas champêtres, comme le font par exemple Outstanding in the field (à la Ferme des Quatre-Temps) et le chef Jamie Kennedy, à sa ferme de Prince Edward County.

Les projets ne manquent pas, chez les Hodge-Doucet. La belle saison tirant à sa fin, ils rentreront à Montréal pour l'année scolaire et pour renouer avec leur restaurant. Les week-ends, ils feront des conserves et poursuivront leurs améliorations à la ferme, pour offrir toujours plus de beaux légumes des Cantons.

On peut acheter les produits de la ferme Sugaree devant le restaurant Icehouse les samedis, de 10 h à 14 h. Limonade et tacos déjeuner sont également au menu.

