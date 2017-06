Ravis par le radis

La revanche du radis

Trempé dans le sel ou en lamelles dans une salade: c'était le prévisible destin du radis commun. Mais voilà qu'il prend de plus en plus de place dans l'assiette, cru, mariné, poêlé, voire grillé. On découvre également des variétés moins connues que les chefs mettent en vedette dès les premières racines déterrées.

Il y a d'abord le petit radis rouge et ses dérivés multicolores. Ce sont les radis d'été, doux, croquants, assez aqueux, en règle générale. Puis il y a les radis d'hiver, de conservation longue, qui se cueillent à l'automne et peuvent survivre en chambre froide jusqu'au printemps suivant.

Dans son potager-laboratoire de Kamouraska, Patrice Fortier aime surtout planter des radis d'hiver. «Ce sont ceux que je préfère manger: le radis noir, le Misato Rose, le Green Luobo [radis vert chinois]. Mais la moyenne des gens n'aime pas que ce soit trop goûteux», constate l'artiste semencier (si vous n'avez pas vu le magnifique film à son sujet, Le semeur, c'est un must).

Comme la chef Marysol Foucault, qui nous a donné une recette de soupe de feuilles de radis (plus loin dans le dossier), le semencier aime manger toutes les parties d'un légume.

«Les fanes sont délicieuses en salade, en omelette, dans la soupe, etc.»

Selon le fondateur de La Société des plantes, le radis, c'est la tendance du moment. Il en est d'ailleurs si épris, en fait, qu'il a décidé de développer son propre cultivar, en croisant trois radis qui présentent les qualités recherchées: beauté, bon goût et résilience. Il a donc choisi le Green Luobo (allongé, ferme et juteux, avec un bon équilibre sucré-piquant), le radis rose d'hiver de Chine (allongé et parfait pour faire des «spaghettis» végétaux) et le Misato Rose (radis melon).

Marysol Foucault, pour sa part, a testé plusieurs semences de radis dans ses nombreux potagers, dont un bon nombre de variétés patrimoniales. Elle n'a pas eu beaucoup de succès avec les cultivars plus rares. «S'ils ont été écartés de nos cultures plus courantes, il y avait peut-être une raison», conclut celle qui a pourtant le pouce vert.

Le goût et le piquant d'un radis ont un lien avec sa variété. Mais ils sont également le résultat de son arrosage, surtout pour les radis d'été. Dans les périodes pluvieuses, les radis sont plus doux et aqueux. Attendons-nous donc à ce que les premiers spécimens de la saison soient bien gorgés d'eau!