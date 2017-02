La fondue au fromage: rassembleuse et conviviale

Pour Olivier Schlegel, la fondue au fromage évoque l'enfance, passée dans le canton de Vaud.

«Mon grand-père était fromager et vigneron. Je suis tombé dans le vin et la fondue quand j'étais bébé! C'était un plat familial et convivial, qu'on mangeait debout autour du fourneau à bois.»

On pourrait dire de la fondue suisse qu'elle est née de conditions gagnantes. «C'est surtout typique de la Suisse romande, dit Marina Belzile. On associe la fondue avec des régions montagneuses comme le Valais, le canton de Vaud, qui sont aussi des régions productrices de fromages d'alpages, un peu relevés, qui sont aussi des régions où l'on produit du vin. Il faut que tout concorde: les montagnes, le climat rugueux, on se retrouve le soir et on mange quelque chose de chaud, c'est convivial.»

En Suisse, la fondue est servie sans artifice, explique Gérald Goulay. «Chez nous, on est beaucoup dans le classique: on la mange avec du pain et un peu de poivre dans l'assiette. Au Québec, les gens mettent du brocoli, du chou-fleur, des viandes, y en a même qui parlent de raisins. J'ai tout entendu», dit-il, tout en reconnaissant qu'il se «surprend» à mettre aussi du brocoli dans la sienne...

Au restaurant Le Léman, les clients cherchent parfois à accompagner leur fondue au fromage de viande, de cornichons. «Le client, il est chez lui, on fait ce qu'il veut», dit Olivier Schlegel, qui affirme que ses clients viennent d'abord et avant tout pour l'expérience typiquement suisse. Chose certaine, il vous dira que l'expérience s'accompagne bien de vin blanc. Suisse, bien entendu.