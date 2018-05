Maru en formule «pop-up» chez Noren

On est vraiment tombée sous le charme des magnifiques créations de la jeune pâtisserie montréalaise Maru, qui combine techniques de pâtisserie française et parfums japonais.

L'entreprise, qui n'a pas de domicile fixe, s'amène en formule «pop-up» au restaurant Noren, le 21 mai, de 13 h à 17 h.

On pourra s'y procurer des douceurs en format individuel (tarte chocolat-yuzu ou passion-orange, sakura avec mousse aux cerises et matcha), leurs célèbres choux à la crème de kinako, les dacquoises au matcha et le financier au yuzu.

Quantités limitées, réservations au moins cinq jours à l'avance à info@patisseriemaru.com