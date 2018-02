Daniel Boulud de passage à Montréal

Il avait réuni pour cette édition quatre chefs canadiens en vue qui sont passés par ses cuisines, dont bien sûr Riccardo Bertolino, chef exécutif à la Maison Boulud.

Deux soirées qui affichaient complet et qui ont ravi les convives avec un menu quatre services raffiné et impeccable. La Maison Boulud recevait également samedi soir le chef italien Gaetano Trovato de Toscane, qui a élaboré avec le chef Bertolino un menu cinq services à quatre mains.

Quant à Daniel Boulud, il planche sur l'ouverture d'un restaurant, en 2020, qui s'installera dans une tour actuellement en construction au centre de New York, dans la 42e Rue: «Le restaurant sera différent du restaurant Daniel, plus français et traditionnel, et sera donc plus contemporain et proche de la nature. J'aime cette nature goûteuse, et dépouillée.»

Il ouvrira aussi ce printemps à Boston un projet intrigant, un restaurant «fast-casual robotisé», où les produits sont préparés par une équipe, puis cuits et apprêtés par une immense machine robotisée... rien de moins!

www.maisonboulud.com/francais