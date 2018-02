Gold Medal Plates: l'argent pour Eric Gonzalez

C'est le chef Alex Chen, de Vancouver, qui a remporté les honneurs, suivi en deuxième position du Montréalais Eric Gonzalez.

Le chef de l'Atelier Joël Robuchon, au Casino de Montréal, a séduit le jury avec son assiette de foie gras et de longe de bison de l'Alberta, servis avec une purée de camerises et mûres, courge butternut et truffe.

Félicitations!