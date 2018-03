La Cabane sur le roc de Gabrielle Rivard-Hiller

Depuis peu, Gabrielle vole de ses propres ailes et compte ouvrir sa cabane à sucre l'année prochaine, sur les terres familiales de Saint-Joseph-du-Lac.

Mais déjà - et juste à temps pour Noël -, La Cabane sur le roc propose des chocolats au caramel ou à la noisette complètement décadents, des caramels, des pâtes de fruits, des nougats et des sablés qui menacent de faire une compétition féroce aux carrés et biscuits de votre belle-mère sur la table de Noël et qui s'offrent si bien en cadeaux.

https://lacabanesurleroc.ca