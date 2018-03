Les belles bûches de Noël

Pour ceux qui n'ont pas le temps de cuisiner leur bûche de Noël, il est toujours possible d'acheter la bûche chez le pâtissier. Effet garanti et succès assuré. Voici quelques bonnes adresses pour de bien bonnes et belles bûches.

Patrice Pâtissier

Voilà un nom qui n'est plus à faire dans le domaine de la pâtisserie créative. Patrice offre trois modèles de bûches chaque année: une classique, aux noisettes et au café Saint-Henri, une deuxième, aux agrumes avec mélilot, qui s'avère aussi très populaire, et enfin une troisième, faite de chocolat noir, de canneberges, de biscuit financier au sarrasin et de crème aux champignons.

«Ce qui donne un parfum qui se rapproche beaucoup de l'érable», précise le chef propriétaire, Patrice Demers. Comme il y a peu d'espace de stockage dans la boutique, on commence la confection des bûches au début de décembre. Il est toujours préférable de commander d'avance.

«L'an dernier, on a fait 750 bûches, et rendu au 23 décembre, il ne restait plus rien», signale M. Demers.

Prix: 32 $ pour 5 personnes ou 60 $ pour 10 personnes.

2360, rue Notre-Dame Ouest, local 104

patricepatissier.ca