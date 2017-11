Dans les garde-mangers en 2018

Photo Barrett & Mackay Photography, archives The New York Times

La science

Les géants de l'agroalimentaire ont tous leur division de recherche, et l'on pourrait voir le fruit de leur travail dans les épiceries prochainement. Un exemple? Mintel cite la viande artificielle, au coeur du développement de quelques entreprises, mais dont on n'a toujours pas vu le bout du nez dans les supermarchés. Le hic, c'est que les consommateurs sont très réfractaires à ces aliments nés dans un laboratoire. Déjà, le saumon génétiquement modifié, arrivé dans les poissonneries québécoises à l'insu des consommateurs cette année, fait saliver une (large) minorité de Canadiens, selon un sondage commandé par Agriculture Canada.

Des produits personnalisés

Cela a plus à voir avec la façon de magasiner qu'avec les produits en tant que tels : le commerce en ligne et les services de repas sur abonnement ont fait que les consommateurs aiment bien qu'on leur facilite la vie et qu'on fasse une partie du travail pour eux. Un exemple: les promotions ciblées d'après l'historique d'achat. Dans cette même philosophie, les produits «doudous», dont les ingrédients répondent à la fois aux critères de goût et de nutrition, et qui sont donc rassurants d'une certaine manière, sont aussi promis à un bel avenir, prédit Mintel.