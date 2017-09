Pour sa dixième présentation, le festival culinaire Martinique gourmande investit 40 restaurants et bars de Montréal et de Québec (une première!) avec ses saveurs ensoleillées.

Plats et cocktails inspirés de l'île aux Fleurs seront à découvrir du 14 au 24 septembre, en plus d'événements spéciaux comme des ateliers culinaires, une dégustation de rhum et un souper gastronomique pour ouvrir l'édition avec des chefs martiniquais invités, dont Guy Ferdinand, au restaurant Renoir du Sofitel Montréal.

http://martiniquegourmande.ca/