La pizza, encore et toujours

Mirko D'Agata (à gauche) et Brian Vickers sont formateurs de cuisine pour la Pizzéria No. 900.

Une décision audacieuse lorsque l'on sait que plusieurs restaurants peinent à survivre. Le cofondateur Alexandre Brunet va jusqu'à affirmer que son entreprise est en partie responsable de cet engouement pour les pizzas fines - notamment la napolitaine - qui a généré l'ouverture de plusieurs nouvelles pizzérias dans la métropole.

Depuis le début, l'idée d'Alexandre Brunet était la même que celle de ses compétiteurs: faire de la pizza haut de gamme, dans une pizzéria de coin de rue, qui ne ressemble pas à la pizza des grosses chaînes. «On compare souvent la pizza à de la malbouffe, et ça me dérange», lance-t-il sans détour.

Industrie saturée

Bien que la plupart des nouveaux acteurs croient qu'il y a de la place pour tout le monde, les propriétaires de restaurants établis depuis plusieurs décennies ne sont pas tous du même avis. «Il y a une vague, il y a une mode, reconnaît Daniel Noiseux, propriétaire depuis 35 ans de la Pizzaiolle.

«On est très fiers d'être encore là. On est dans un milieu saturé. Tout le monde cherche sa niche, croit-il. Ça prend une approche professionnelle, une recherche.»

«Les gens ont voyagé, ils connaissent les charcuteries, souligne M. Noiseux. On a affaire à une nouvelle génération de clients qui est au fait des dernières tendances.»

Pour sa part, bien établie depuis 1948 dans la célèbre rue Dante, la Pizzeria Napoletana fait fi des modes et des courants. «Le secret, c'est la constance», affirme Linda Girolamo, copropriétaire du restaurant. La pizza, elle connaît. Aujourd'hui âgée de 44 ans, elle a commencé comme serveuse dans cette institution qui appartenait à sa famille à l'âge de 11 ans.

«Ici, c'est toujours pareil, ça ne change pas», mentionne-t-elle, ajoutant que la pizza margherita (sauce tomate et mozzarella) compte encore aujourd'hui parmi les plus populaires de son menu. Ici, certains clients viennent s'attabler jusqu'à cinq fois par semaine. Et c'est sans compter les files d'attente pour obtenir une place chaque soir.

«Je mange de la pizza ailleurs, admet Mme Girolamo. Ça ne m'est jamais arrivé de goûter une pizza qui était comme la mienne.»